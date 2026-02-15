Hallan sin vida a pareja al interior de un vehículo en pleno San Valentín: "Ella me engañó"

Un doble fallecimiento es materia de investigación en el sector de Noida, en India, luego de que una pareja fuera hallada sin vida dentro de un vehículo estacionado en la mañana de este sábado, fecha que coincidía con la celebración de San Valentín.

Las víctimas, un hombre de 32 años y una mujer de 26, habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares desde la tarde del viernes, cuando perdieron todo contacto con ellos.

De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía de Noida, la principal hipótesis apunta a un presunto homicidio seguido de suicidio. La subcomisaria Manisha Singh indicó que en la escena fue incautada un arma de fuego que, al parecer, estaba en la mano derecha del hombre.

“A primera vista, parece que el hombre disparó a la mujer y posteriormente se disparó”, señaló la oficial, quien precisó que los resultados de la autopsia y los análisis forenses serán determinantes para establecer con exactitud la secuencia de los hechos.



Las autoridades también analizan un mensaje que el hombre habría enviado a sus familiares antes del suceso. En el texto, según la investigación, afirmaba que su pareja le había sido infiel y manifestaba su intención de atentar contra ella y contra sí mismo. Este elemento fue incorporado al proceso como parte del material probatorio, aunque la Policía aclaró que aún no constituye una conclusión definitiva.

Familiares de la pareja indicaron en medios locales que mantenían una relación de aproximadamente 15 años y que atravesaban una ruptura. Además, señalaron que hace un año el hombre habría solicitado formalmente la mano de la joven, propuesta que no fue aceptada por los padres de ella.

El viernes, hacia las 5:00 p. m., él la recogió en su lugar de trabajo y desde entonces no se volvió a tener noticia de ambos. Las autoridades confirmaron que el hombre era propietario de un negocio de purificación de agua y que no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar, mientras avanzan los análisis.