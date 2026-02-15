Tras meses del accidente que la dejó fuera de Miss Universo, aparece Miss Jamaica: "No fue un final"

La noche del 19 de noviembre de 2025 quedó marcada por un grave incidente durante la ronda preliminar de Miss Universo en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia. Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufrió una aparatosa caída mientras desfilaba en traje de gala.

Según los registros en video que circularon en redes sociales, la candidata realizó un giro y perdió la referencia del borde de la pasarela, precipitándose desde una altura considerable ante la mirada del público y el jurado.

El certamen fue interrumpido de inmediato para permitir el ingreso del personal médico, que trasladó a la concursante en camilla y con inmovilización preventiva. La escena generó momentos de tensión en el recinto, que quedó en silencio mientras se activaban los protocolos de emergencia.

Horas después, el parte médico confirmó la gravedad de las lesiones. Henry, oftalmóloga de 28 años, fue diagnosticada con hemorragia intracraneal, pérdida del conocimiento y múltiples laceraciones faciales, por lo que permaneció varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Paolo Rangsit, bajo supervisión de especialistas en neurocirugía y neurología. De acuerdo con su familia, la evolución inicial fue compleja y requirió monitoreo permanente para estabilizar su condición.



Tres meses después del accidente, la ex Miss Jamaica reapareció públicamente para informar sobre su proceso de recuperación. La profesional de la salud continúa en rehabilitación y fisioterapia, con acompañamiento médico tanto en Tailandia como en Jamaica.

"Esta temporada ha redefinido la restauración y renovación para mí. En un momento en el que sólo quería representar a Jamaica al máximo, me enfrenté a la lesión más inesperada de mi vida. Cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede descubrir una profundidad de fuerza que no sabías que poseías. Mi mayor fortaleza ha sido elegir levantarme, incluso mientras todavía estoy en el viaje", escribió en su publicación.

Además añadió: "Este período me ha dado espacio para reflexionar. Sé que mi historia sigue desarrollándose. Lo que pasó no fue un final; marcó el comienzo de construir un legado más fuerte, creando impacto y dejando una huella significativa. Sigo comprometido a hacer que mi país esté orgulloso e inspirar a cada persona que encuentro en el camino".