Sale a la luz nuevo parte médico de Miss Jamaica tras fuerte caída que sufrió en el certamen

Un nuevo reporte sobre el estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, ha encendido las alarmas en la comunidad internacional de seguidores del certamen Miss Universo.

La joven médica y modelo continúa en una condición delicada luego del accidente que sufrió durante la ronda preliminar, un día antes de la final en la que la mexicana Fátima Bosch fue coronada como la nueva soberana universal.

El hecho ocurrió el pasado 19 de noviembre en el Impact Arena de Bangkok, durante la presentación en traje de noche. Testigos relatan que Henry avanzaba con paso firme por la pasarela cuando, en un giro, perdió la referencia del borde del escenario y terminó cayendo desde una altura considerable. El impacto generó un silencio absoluto en el recinto, mientras personal de emergencia acudía de inmediato a auxiliarla, pues la concursante no podía ponerse de pie.

Este es el video de la caída



¿Cómo sigue Miss Jamaica tras la caída?

En las últimas horas, su familia difundió un comunicado en el que detallan la gravedad de su condición. Según el texto, Gabrielle permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Paolo Rangsit, en Tailandia. Allí ha estado acompañada por su madre, Maureen Henry, y su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, quienes han seguido de cerca la atención médica.

La familia indicó que, pese a los esfuerzos del personal sanitario, la evolución de la oftalmóloga de 28 años no ha sido la esperada.

Los médicos estiman que deberá permanecer en la UCI al menos siete días más, tiempo durante el cual continuará bajo estricta supervisión. “Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital la está tratando como corresponde”, señala el boletín, que también agradece el apoyo recibido desde Jamaica y otros países.

El mensaje concluye con un llamado a la prudencia y a la solidaridad. Se pidió a la opinión pública evitar la difusión de información no verificada y abstenerse de hacer comentarios que puedan generar más angustia en un momento crítico para la familia. También solicitaron mantener a Gabrielle en oraciones y enviar mensajes de esperanza mientras los médicos trabajan por su recuperación.