En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Escándalo en Miss Universo: jurado renunció y acusó a Miss México de ser “ganadora falsa”

Escándalo en Miss Universo: jurado renunció y acusó a Miss México de ser “ganadora falsa”

A pesar de la solidaridad que despertó tras la polémica, especialistas en concursos de belleza apuntaban a otras candidatas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad