Presidenta Sheinbaum llama “ejemplo” a Miss Universo mexicana por denunciar injusticia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este viernes su felicitación a Fátima Bosh, la mexicana que obtuvo la corona de Miss Universo, y destacó que la joven es un “ejemplo” por alzar la voz ante lo que consideró un acto de injusticia durante el certamen.

El triunfo de Bosh en Nonthaburi, Tailandia, estuvo precedido por un momento polémico que se viralizó en redes sociales. En una transmisión, el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil la increpó por no promocionar al país en sus redes y llegó a llamarla “tonta”, situación que provocó la reacción inmediata de la concursante. La joven de 25 años decidió abandonar la entrevista y acusó al organizador de faltarle al respeto, generando una oleada de apoyo de distintas figuras públicas, incluida la propia mandataria mexicana.

“Ella levanta la voz. Dice: ‘hay una injusticia, no me parece’. Se levanta, se va, le ofrecen disculpas y termina ganando”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina al ser consultada sobre el incidente.

Fátima Bosch Foto: AFP

Aunque recordó que los concursos de belleza suelen ser objeto de cuestionamientos, Sheinbaum subrayó que el comportamiento de la nueva Miss Universo debe servir de inspiración, especialmente para las mujeres. “Ya quedó atrás esa frase de que ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”, añadió.



La presidenta también celebró el carácter demostrado por Bosh. “Muchas felicidades, un aplauso”, expresó ante los medios.

En Tabasco, estado natal de la reina de belleza y donde este tipo de certámenes gozan de enorme popularidad, la final de Miss Universo generó una fuerte expectativa. Plazas públicas y estadios fueron habilitados para seguir la transmisión en vivo, y miles de personas salieron a las calles entre la noche del jueves y la madrugada del viernes para celebrar el triunfo, incluso con fuegos artificiales.