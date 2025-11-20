En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Liga colombiana
Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Ella es Fátima Bosch, la mexicana que se corona como Miss Universo 2025

Ella es Fátima Bosch, la mexicana que se corona como Miss Universo 2025

La mexicana estuvo en medio de una polémica durante el concurso con el presentador del certamen al llamarla "tonta". Aquí los detalles.

Publicidad

Publicidad

Publicidad