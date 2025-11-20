Ella es Fátima Bosch, la mexicana que se corona como Miss Universo 2025

La representante de México, Fátima Bosch, se coronó Miss Universo 2025 en Tailandia, a pesar de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con el ejecutivo y presentador del certamen Nawat Itsaragrisil.

En una transmisión en vivo que hizo viral, el empresario cuestionó e incluso llamó "tonta" a la Miss México, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales, lo que desató una tormenta feminista.

Fátima Bosch, nueva Miss Universe 2025 Foto: AFP

Más de 120 mujeres de todo el mundo se dieron cita en Tailandia este año para competir por la corona de la más bella del universo.

Fátima Bosch estuvo en medio de una polémica durante el concurso con el presentador del certamen Foto: AFP

En desarrollo...