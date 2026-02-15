Se acerca la alineación planetaria 2026: guía para observar los seis planetas este 28 de febrero

Este año las personas podrán vivir otra experiencia astronómica como la que se vivió el año pasado a finales de febrero, pues en pocos días ocurrirá un fenómeno que muchos esperan y que por segundo año ocurre de nuevo, la alineación planetaria.

Alrededor del 28 de febrero, tendrá lugar el desfile planetario que suele captar la atención tanto de astrónomos como de observadores ocasionales. Un espectáculo visual que no requiere equipos sofisticados ni conocimientos técnicos, solo paciencia, cielo despejado, oscuridad y la curiosidad.

¿Qué es una alineación planetaria?

Una alineación planetaria no se trata de una fila perfecta de planetas en el espacio ni de un evento raro que altere el orden del sistema solar como se conoce. De acuerdo con explicaciones divulgadas por entidades científicas como la NASA, lo que ocurre es una coincidencia visual desde la Tierra.

Los planetas orbitan alrededor del Sol en un plano similar. “Desde nuestro punto de observación, parecen desplazarse por una misma franja del cielo llamada eclíptica, el mismo camino aparente que sigue el Sol a lo largo del año”.



Lo anterior quiere decir que, cuando varios planetas coinciden cerca de esa línea al mismo tiempo, se genera la sensación de alineación. En otras palabras, el universo no cambia, pero la perspectiva desde la Tierra sí.



Los planetas que serán visibles en el desfile planetario

Según la NASA, durante las tardes de finales de febrero podrán identificarse hasta seis planetas, distribuidos a lo largo del cielo occidental y meridional:



Venus será el más fácil de reconocer, el más brillante, visible poco después del atardecer.

Júpiter resaltará por su intensidad y su apariencia firme.

Saturno aparecerá más bajo en el horizonte, con una luz suave y estable.

Mercurio solo será visible por pocos minutos y muy cerca del horizonte.

Urano y Neptuno solo podrán verse con binoculares o telescopio.

Observadores experimentados indicaron que no se trata de ver todos los planetas al mismo tiempo, sino de reconocerlos gradualmente a medida que oscurece el cielo.

Alineación planetaria 2026. Foto: creada con IA.

¿Cuándo y cómo observar la alineación planetaria?

El mejor momento para observar este fenómeno será alrededor del 28 de febrero, aunque podrá apreciarse algunos días antes y después. La ventana ideal comienza entre 45 minutos y una hora después del atardecer. Para una mejor experiencia recomienda:



Buscar un lugar con horizonte despejado, especialmente hacia el oeste.

Evitar la contaminación lumínica en lo posible.

No usar telescopio al inicio: el ojo desnudo permite una mejor orientación general.

¿Será visible en Colombia?

La alineación planetaria sí será visible desde Colombia, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. “Por su ubicación cerca del ecuador, el país tiene una ventaja, la eclíptica suele verse más alta y clara en el cielo, lo que facilita la observación de planetas bajos como Mercurio y Saturno”.

En ciudades principales será posible observar al menos los planetas más brillantes (Venus y Júpiter), mientras que en zonas rurales o con menor contaminación lumínica la experiencia será mucho más completa.

