¿Quién es el verdadero "arquitecto" del universo? Nuevo estudio reveló inédita teoría

Un equipo internacional de científicos presentó un nuevo estudio que aporta evidencias inéditas sobre el papel de la materia oscura en la formación del universo. La investigación, publicada en la revista científica Nature Astronomy, incluye el mapa de materia oscura con mayor resolución elaborado hasta ahora, construido a partir de observaciones del telescopio espacial James Webb.

El trabajo fue desarrollado de manera conjunta por investigadores de la Universidad de Durham (Reino Unido), la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) y la NASA.

Para su elaboración, los científicos analizaron datos recopilados por el telescopio James Webb, un proyecto internacional liderado por la NASA con la participación de las agencias espaciales europea y canadiense.

Blu Radio Blu Radio - EFE

¿Quién o qué es el arquitecto del universo?

Según el estudio, la distribución a gran escala de las galaxias observadas actualmente en el universo habría estado determinada por la materia oscura desde los primeros momentos tras el Big Bang.



Los investigadores explican que, en las primeras etapas del universo, la materia oscura comenzó a concentrarse antes que la materia ordinaria, lo que generó campos gravitacionales que atrajeron gas y polvo, dando origen a las regiones donde posteriormente se formaron estrellas, galaxias y sistemas planetarios.

De acuerdo con el análisis, este proceso influyó directamente en la estructura cósmica que hoy se observa, incluida la formación de galaxias como la Vía Láctea.

Blu Radio - AFP Universo -/AFP

¿Cómo actúa la materia oscura?

El estudio reafirma que la materia oscura no emite, refleja ni absorbe luz, y tampoco la bloquea, lo que la hace indetectable mediante observación directa. Sin embargo, su presencia puede inferirse por los efectos gravitacionales que ejerce sobre la materia visible.

Publicidad

Uno de los autores, Gavin Leroy, investigador de la Universidad de Durham, señaló que el nuevo mapa permite observar con mayor precisión cómo este componente invisible ha organizado la materia visible a lo largo de la historia del universo.

Los científicos también destacan que la materia oscura interactúa con el resto del cosmos únicamente a través de la gravedad, lo que explica su influencia estructural pese a su carácter intangible.

La investigación subraya que enormes cantidades de partículas de materia oscura atraviesan constantemente el espacio, incluidos los cuerpos humanos, sin generar efectos detectables.

Publicidad

No obstante, la masa total de materia oscura que rodea galaxias como la Vía Láctea es suficiente para mantenerlas cohesionadas.

Según los datos del estudio, sin esa influencia gravitacional, las galaxias no conservarían su forma ni su estabilidad a largo plazo.

El área analizada corresponde a una región del cielo ubicada en la constelación de Sextans, con una extensión aproximada de 2,5 veces el tamaño de la Luna llena.

El telescopio James Webb dedicó 255 horas de observación a esta zona, identificando cerca de 800.000 galaxias, muchas de ellas nunca antes registradas.

Posteriormente, los investigadores analizaron cómo la masa invisible presente en esa región curvaba el espacio, un efecto conocido como lente gravitacional, lo que permitió reconstruir la distribución de la materia oscura.

El nuevo mapa incluye aproximadamente diez veces más galaxias que los elaborados previamente desde observatorios terrestres y el doble de las registradas por el telescopio espacial Hubble.