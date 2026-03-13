Colombia y Venezuela acordaron intercambio de inteligencia para combatir criminales en la frontera

Colombia y Venezuela acordaron un intercambio de información e inteligencia y anunciaron un despliegue permanente de las fuerzas armadas en la frontera común para evitar el ingreso de grupos armados.

“Es un problema que tenemos como países y estamos llamados a avanzar conjuntamente las coordinaciones inmediatas, la mejor articulación en intercambio información de inteligencia entre las fuerzas policiales y las fuerzas militares. Creo que es esencial y me alegro mucho de que eso pueda darse de manera inmediata”, dijo la presidenta Delcy Rodríguez.

También se habló de cooperación en materia energética. La intención es, según explicó Rodríguez, que Venezuela pueda comprar electricidad a Colombia, que Colombia pueda comprar gas a Venezuela, y que exista interconexión gasífera.

Referencia Ejército de Colombia Foto: @COL_EJERCITO

“Eso es uno de los grandes proyectos de la unidad y la integración suramericana y que nosotros podemos estar dando los primeros pasos en esa dirección. Qué bueno que nuestros países puedan complementar sus grandes potencialidades. Y por eso también en el área de la energía es muy buena noticia que nuestras empresas, tanto Ecopetrol como PDVSA, puedan avanzar en el área del petróleo, en el área del gas y también en el área de la petroquímica. Que Monómeros, que es una empresa estratégica de Venezuela en Colombia para lo que tiene que ver con el buen desarrollo de la producción de alimentos en Colombia, pueda desarrollarse ampliamente. y por eso es tan importante el mensaje de que cesen las sanciones contra nuestro país”, explicó.



Estos anuncios se dan luego de que se cancelara la reunión entre el presidente Gustavo petro y la presidenta (e) de Venezuela “por motivos de fuerza mayor y seguridad”. Este encuentro estaba previsto para el 13 de marzo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, sin embargo, horas antes fue aplazado.

La canciller Rosa Villavicencio viajó a Caracas con una delegación colombiana de la que hicieron parte los ministros de Defensa, comercio, minas y energía y el presidente de Ecopetrol. Allí se discutieron temas de la relación bilateral y se acordó un encuentro el próximo 23 y 24 de abril.