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Blu Radio  / Nación  / Colombia y Venezuela acordaron intercambio de inteligencia para combatir criminales en la frontera

Colombia y Venezuela acordaron intercambio de inteligencia para combatir criminales en la frontera

Estos anuncios se dan luego de que se cancelara la reunión entre el presidente Gustavo petro y la presidenta (e) de Venezuela "por motivos de fuerza mayor y seguridad".

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