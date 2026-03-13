En vivo
Abatido en Venezuela Fabián, uno de los implicados en el doble crimen de las hermanas en Malambo

Policía venezolana buscaba ubicarlo e identificarlo plenamente, pero este sacó un arma de fuego y se enfrentó a los uniformados. El joven tenía 17 años.

Sherrydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

