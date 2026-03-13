Abatido en Venezuela Fabián, uno de los implicados en el doble crimen de las hermanas en Malambo

En un operativo realizado por una unidad especial del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado de Zulia, en Venezuela, fue abatido el joven Fabián Nava Díaz, a quien le seguían la pista desde febrero pasado, cuando se vio involucrado en el doble crimen de las hermanas Sheridan Sofía y Keyla Nicolle Fernández Noriega, las adolescentes de 14 y 17 años halladas muertas en el municipio de Malambo, Atlántico.

Según los testimonios recopilados durante la investigación, Fabián mantenía una relación sentimental con Keyla y fue quien invitó a ella y a su hermana a una fiesta el pasado martes de Carnaval, un encuentro que se llevó a cabo en la casa de la mamá de él en Malambo y que terminó con el sangriento asesinato de ambas menores.

Todo apunta a que horas después del doble crimen, Fabián huyó hacia Venezuela, pero las autoridades de ese país fueron alertadas del caso por las colombiana y lograron ubicarlo en Maracaibo. El procedimiento consistía en establecer el paradero del adolescente, pues este aún no tenía una orden de detención en su contra.

El joven, según informó la misma Policía de Zulia, fue localizado en inmediaciones de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, del sector El Despertar; sin embargo, al ver la presencia de los uniformados, quienes buscaban establecer su plena identidad, él corrió y se escondió en una vivienda.



Cuentan las autoridades que estando en esa casa, al verse rodeado, Fabián sacó un arma y disparó contra los informados, quienes respondieron al ataque y lo hirieron de gravedad. Pese a ser llevado de urgencia al Centro de Diagnóstico Integral La Chamarreta, allí los médicos certificaron su muerte minutos después.

Vale mencionar que, según el testimonio de uno de los confesos asesinos de las menores, el crimen se habría cometido en represalia ante un supuesto plan que tenían las víctimas para entregar a Fabián a 'Los Costeños' y que esta banda lo asesinara.