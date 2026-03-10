Asesinos de hermanas en Malambo fingieron que estaban vivas para pedir dinero por su liberación

Este martes se reanudó la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan David Taboada, alias ‘Tata’, de 19 años, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de las hermanas Sheridan Sofía (14) y Keyla Nicolle Hernández Noriega (17).

Durante la diligencia se estableció que los los criminales fingieron tener retenidas con vida a las hermanas durante casi una semana, pese a que estas fueron asesinadas el 18 de febrero, es decir, un día después de que salieran de su casa en el barrio La Sierrita, de Barranquilla, para asistir a una fiesta con alias ‘Tata’ y Fabian, dos jóvenes que habían conocido a través de redes sociales y que eran sus novios.

Pese a que las menores ya estaban muertas, estos escribieron a su madre pidiéndole entre 5 y 50 millones de pesos por regresarlas con vida. Los relatos son tan desgarradores que la abogada de la Defensoría del Pueblo que intervino en representación de la madre de las víctimas no pudo contener el llanto y pidió justicia.

“A mí como representante judicial de víctima, madre y abuela hoy en día, para mí ha sido un impacto y sé que para los padres con quiénes he estado presente desde el día 1 que me fue asignado el caso y para la sociedad reclamamos justicia. Esta pérdida se agrava por el horror de la circunstancia, una desaparición, un entierro en una fosa y la violencia física extrema que se ejerció sobre estas menores”, expresó.



Entre tanto, el abogado Juan José Roldan, defensor de Juan David Taboada, pidió que este fuera dejado en libertad o que, en su defecto, se le diera casa por cárcel argumentando que no hubo secuestro porque las menores ya estaban muertas para cuando le escribieron a la madre a pedirle dinero y que, a su juicio, no hay evidencias que demuestren que su defendido es alias ‘Tata’, uno de los presuntos asesinos.

La decisión del juez se conocerá el martes 17 de marzo en audiencia programada a las 8:00 de la mañana.