Nuevos detalles del asesinato de hermanas de 14 y 17 años en Malambo: así avanza la investigación

El asesinato de las hermanas Sherrydan Sofía Hernández Noriega, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, sigue generando conmoción en el departamento del Atlántico. A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades han revelado nuevos elementos que permiten reconstruir lo ocurrido antes y después del doble crimen que estremeció al municipio de Malambo.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Barranquilla, los investigadores han logrado identificar avances importantes sobre los movimientos de las adolescentes y las personas que habrían participado en el hecho.

Según las primeras indagaciones, las jóvenes salieron de su casa el 18 de febrero luego de pedir permiso a su madre para asistir a un evento de Carnaval en Malambo. Sin embargo, esa sería la última vez que su familia tendría contacto con ellas. La madre relató que, tras una primera llamada, cuando intentó comunicarse nuevamente con sus hijas, el teléfono ya se encontraba apagado.

Poco después de reportarse la desaparición, los familiares comenzaron a recibir llamadas extorsivas. En esas comunicaciones, los delincuentes exigían inicialmente 50 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de las menores. Con el paso de las horas, la suma fue reducida primero a 20 millones y luego a 5 millones de pesos por cada una. En una de las amenazas, incluso advirtieron que si no recibían el dinero atentarían contra la vida de las jóvenes.



Pista clave del asesinato de dos hermanas, de 14 y 17 años, en Barranquilla: "50 millones"

La familia acudió al Gaula para denunciar lo ocurrido. No obstante, en un primer momento las autoridades habrían considerado que se trataba de un posible “falso secuestro”. Con el paso de los días, la situación tomó un giro trágico cuando fueron encontrados los cuerpos de las adolescentes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo, explicó que las pesquisas permitieron ubicar la vivienda en la que las víctimas habrían estado con algunos de los sospechosos. Según el oficial, se trata de una casa en Malambo plenamente identificada y cuyo propietario y arrendatario ya hacen parte del proceso investigativo.

“Las jóvenes se habrían reunido con estas personas cerca de la medianoche. Ya sabemos cuál es la vivienda y estamos verificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, indicó el general.

Uno de los hallazgos más relevantes dentro de la investigación es que, al momento de los hechos, en el lugar donde ocurrieron los asesinatos habría al menos siete personas. Las autoridades trabajan ahora para determinar el grado de participación de cada una de ellas.

Los investigadores también han logrado establecer de manera preliminar que las hermanas habrían sido asesinadas en la madrugada del 19 de febrero, pocas horas después de haber salido de su casa. Sin embargo, la hora exacta de muerte será determinada por los análisis forenses de Medicina Legal.

En el marco del proceso judicial, un adolescente de 17 años señalado como presunto coautor del crimen enfrenta actualmente una audiencia de medida de aseguramiento. La defensa del menor, representada por los abogados Rogelio Roldán y Juan Benavides, solicitó la aplicación de un modelo de justicia restaurativa que implique una medida no privativa de la libertad, petición que deberá ser evaluada por un juez.

Por otro lado, las autoridades confirmaron la captura de un hombre conocido con el alias de “Tata”, quien por ahora enfrenta cargos por secuestro extorsivo mientras avanzan los dictámenes forenses que permitirán a la Fiscalía definir si también será imputado por el homicidio de las menores.

Entre tanto, la Policía continúa con las diligencias para identificar plenamente a los demás implicados, incluidos dos jóvenes que se movilizaban en bicicleta y que habrían participado en el secuestro de las adolescentes. El caso sigue en desarrollo mientras las autoridades buscan esclarecer por completo uno de los crímenes que más ha impactado recientemente al Atlántico.