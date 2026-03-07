En vivo
Blu Radio  / Nación  / ¿Qué produjo el accidente que dejó 27 lesionados en Circasia, Quindío?

¿Qué produjo el accidente que dejó 27 lesionados en Circasia, Quindío?

En un choque de frente entre dos busetas de transporte intermunicipal, en una de las vías de ingreso a Circasia, Quindío, 27 pasajeros terminaron lesionados.

