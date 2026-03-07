El choque está en investigación y sucedió esta tarde de sábado cuando dos busetas de la empresa Cootracir, una con el trayecto Armenia - Filandia y la otra Circasia - Armenia, chocaron de frente.

El alcalde de Circasia, Julián Peña, confirmó a Blu Radio el balance de afectados: "Son 27 heridos, de los cuales cinco fueron directamente trasladados del lugar de los hechos al municipio de Armenia. 22 fueron trasladados al hospital San Vicente de Paul de Circasia.

¿Qué produjo el accidente que dejó 27 lesionados en Circasia, Quindío?

De los 22, cinco personas, entre ellos tres mujeres y dos adultos mayores, fueron remitidos a la ciudad de Armenia porque tienen contusiones que merecen algún tipo de radiografía y tomografía. La mayoría tiene condiciones menores y van a ser dados de alta".

¿Qué originó el choque?

Sobre la causa exacta del siniestro vial en el ingreso al municipio de Circasia, en el norte quindiano, el alcalde manifestó que está en investigación. El mandatario agregó que en conversación con los pasajeros afectados hay varias versiones: "La mayoría menciona que uno de los conductores giró el carro con fuerza hacia el centro de la vía, (...) al parecer por esquivar a una persona en condición de calle o por la explosión de una de las llantas del vehículo".



El fuerte choque fue atendido por los bomberos de Circasia y la Cruz Roja en el Quindío.