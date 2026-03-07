Colombiana se quitó un 'cuerito' y por poco sucede lo peor: "Inflamación y fiebre"

Una joven relató en redes sociales la complicada situación de salud que vivió luego de arrancarse un pequeño cuerito del dedo, una práctica común que muchas personas realizan sin imaginar las consecuencias que podría traer.

Según contó, todo comenzó hace aproximadamente un mes cuando decidió retirarlo por su cuenta, pero con el paso de los días el dedo empezó a inflamarse de forma anormal. “Hace como un mes simplemente me arranqué un cuerito como cualquier persona lo ha hecho alguna vez… pero eso empezó a inflamarse horrible”, explicó.

De acuerdo con su testimonio, la molestia pasó de ser una simple irritación a una infección dolorosa que incluso le impedía dormir. La joven aseguró que inicialmente intentó manejar la situación en casa, pensando que se trataba de algo pasajero.

“Me empezó a salir materia o pus y pensé que podía drenarlo y que mejoraría en casa, porque creo que a muchas personas les ha pasado”, relató. Sin embargo, el dolor se intensificó y finalmente decidió acudir al médico.



En una primera consulta prioritaria recibió tratamiento con antibióticos y medicamentos para el dolor durante una semana, pero la inflamación no cedió. Ante la persistencia de los síntomas, regresó al servicio de salud donde le realizaron nuevos exámenes.

“La doctora cuando vio el dedo no entendía qué había pasado y me dijo: mejor hagamos una ecografía porque visualmente no había nada que drenar”, contó. Tras el procedimiento, los especialistas confirmaron que no había acumulación de pus, sino una inflamación fuerte del tejido y pequeños vasos sanguíneos afectados por la infección.

Persona coméndose las uñas Foto: Captura de pantalla

Publicidad

La joven tuvo que continuar con antibióticos, antiinflamatorios y reposo médico durante varios días, lo que también le impidió realizar actividades cotidianas. Incluso aseguró que debió comprar algunos medicamentos por su cuenta debido a que no estaban disponibles en su EPS.

“Tuve tres días de incapacidad y reposo total, no puedo hacer muchas cosas… por eso les digo: no se arranquen los cueritos de los dedos”, concluyó, advirtiendo a sus seguidores sobre los riesgos de este hábito.