En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán
Alberto Gamero
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Colombiana se quitó un 'cuerito' y por poco sucede lo peor: "Inflamación y fiebre"

Colombiana se quitó un 'cuerito' y por poco sucede lo peor: "Inflamación y fiebre"

De acuerdo con su testimonio, la molestia pasó de ser una simple irritación a una infección dolorosa que incluso le impedía dormir.

Publicidad

Publicidad

Publicidad