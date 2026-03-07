Así puede estudiar una maestría o doctorado sin endeudarse: conozca el proceso y cómo inscribirse

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Al terminar una carrera profesional muchos se preguntan si después seguirán con algún posgrado, pero, para ello, se requieren recursos económicos, cuestión por la que algunos deciden renunciar a la idea.
No obstante, existen otras opciones a las que pueden aplicar los interesados en estudiar una especialización, maestría o doctorado como un crédito educativo con alguna entidad financiera o la que está ofreciendo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La convocatoria del MinCiencias se conoce como Becas para el Cambio y su objetivo es “fortalecer el talento científico para responder a los desafíos reales desde la investigación y la innovación”.
Además, el programa está dirigido a profesionales universitarios nacidos en alguno de los municipios de la Región Pacífica indicados en cada una de las modalidades disponibles. Los estudios de maestrías y doctorados se impartirán en la Universidad Santiago de Cali - USC, a través de la conformación de un banco de candidatos(as) elegibles.
Según el MinCiencias, están habilitadas 294 maestrías y 54 doctorados; algunos de ellos son los siguientes:
Modalidad 1: Maestría
Modalidad 2: Doctorado
La convocatoria está en estado abierta y cuenta con recursos disponibles de más de $55.000 millones. Los interesados pueden participar hasta el martes 24 marzo de 2026 a las 4:00 p. m., que será el cierre de las inscripciones.
Posteriormente, el viernes 15 de mayo habrá un resultado preliminar y el 10 de junio saldrán los resultados definitivos de las personas que fueron escogidas para estudiar una maestría o doctorado.
La financiación cubre matrícula, sostenimiento mensual y apoyo a proyectos de investigación. Todo el proceso de inscripción se hace a través de la plataforma SIGP, donde se cargan documentos y los candidatos deben presentar la propuesta de investigación. Más detalles en el siguiente video: