Así puede estudiar una maestría o doctorado sin endeudarse: conozca el proceso y cómo inscribirse

Al terminar una carrera profesional muchos se preguntan si después seguirán con algún posgrado, pero, para ello, se requieren recursos económicos, cuestión por la que algunos deciden renunciar a la idea.

No obstante, existen otras opciones a las que pueden aplicar los interesados en estudiar una especialización, maestría o doctorado como un crédito educativo con alguna entidad financiera o la que está ofreciendo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Maestrías y doctorados sin endeudarse

La convocatoria del MinCiencias se conoce como Becas para el Cambio y su objetivo es “fortalecer el talento científico para responder a los desafíos reales desde la investigación y la innovación”.

Además, el programa está dirigido a profesionales universitarios nacidos en alguno de los municipios de la Región Pacífica indicados en cada una de las modalidades disponibles. Los estudios de maestrías y doctorados se impartirán en la Universidad Santiago de Cali - USC, a través de la conformación de un banco de candidatos(as) elegibles.



Programas de formación

Según el MinCiencias, están habilitadas 294 maestrías y 54 doctorados; algunos de ellos son los siguientes:

Modalidad 1: Maestría



Maestría en Educación - virtual

Maestría en Educación Presencial Maestría en Educación Ambiental - virtual

Desarrollo Sostenible

Maestría en Educación Ambiental y Presencial Desarrollo Sostenible

Maestría en Dirección Empresarial Presencial Maestría en Gestión Pública - presencial Maestría en Comunicación Estratégica Presencial Maestría en Derecho - presencial

Maestría en Derecho Médico - presencial

Maestría en Química Industrial - presencial

Modalidad 2: Doctorado



Doctorado en Educación -presencial

Doctorado en Administración Presencial Doctorado en Ciencias Aplicadas - presencial Doctorado en Derecho - presencial

Ciencias de la salud - presencial

Proceso y cómo inscribirse

La convocatoria está en estado abierta y cuenta con recursos disponibles de más de $55.000 millones. Los interesados pueden participar hasta el martes 24 marzo de 2026 a las 4:00 p. m., que será el cierre de las inscripciones.



Posteriormente, el viernes 15 de mayo habrá un resultado preliminar y el 10 de junio saldrán los resultados definitivos de las personas que fueron escogidas para estudiar una maestría o doctorado.

La financiación cubre matrícula, sostenimiento mensual y apoyo a proyectos de investigación. Todo el proceso de inscripción se hace a través de la plataforma SIGP, donde se cargan documentos y los candidatos deben presentar la propuesta de investigación. Más detalles en el siguiente video: