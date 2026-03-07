Universidades piden ajustar la educación superior a la inteligencia artificial y al mercado laboral

La expansión de la inteligencia artificial, la digitalización y los cambios acelerados en el mercado laboral están obligando a replantear la forma en que se forma el talento en Colombia.

Frente a este escenario, rectores y líderes de instituciones de educación superior plantearon la necesidad de ajustar el sistema educativo para responder a las nuevas demandas tecnológicas y productivas.

La propuesta fue presentada durante el encuentro académico y como resultado de ese ejercicio, la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET) presentó una hoja de ruta con lineamientos estratégicos para orientar la política de educación superior en los próximos años.

El documento plantea que el sistema educativo debe responder con mayor rapidez a los cambios tecnológicos que están transformando múltiples profesiones y redefiniendo las habilidades que exige el mercado laboral.



Inteligencia artificial y transformación digital, entre las nuevas prioridades

Uno de los ejes centrales de la propuesta es fortalecer la formación pertinente para el trabajo y la transformación productiva, promoviendo una mayor articulación entre universidades, empresas y el Estado.



Estudiantes de universidad. Foto: U. Cooperativa de Colombia.

En ese contexto, el documento plantea la necesidad de impulsar el desarrollo de competencias relacionadas con la inteligencia artificial y la transformación digital, así como fomentar el emprendimiento y la innovación aplicada dentro de los programas académicos.

El objetivo es que la educación superior “responda con mayor agilidad a las necesidades del sector productivo y contribuya a preparar profesionales capaces de adaptarse a un entorno laboral cada vez más cambiante”.



Un sistema más flexible para estudiar a lo largo de la vida

La hoja de ruta también plantea avanzar hacia trayectorias académicas más flexibles que permitan a los estudiantes moverse entre distintos niveles de formación, desde la educación media hasta programas de posgrado.

Para lograrlo, se propone implementar certificaciones intermedias, homologaciones y mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos que faciliten el acceso, la permanencia y el retorno al sistema educativo a lo largo de la vida.

Educación superior como motor de competitividad

Durante el encuentro, los líderes académicos coincidieron en que la educación superior debe asumir un papel más activo en el desarrollo económico del país y en la reducción de brechas regionales.

En ese sentido, la propuesta plantea que las instituciones educativas se articulen de manera más estrecha con las dinámicas productivas de las regiones y con las necesidades del sector empresarial, con el objetivo de que la formación académica contribuya directamente a la competitividad y al desarrollo territorial.

Con esta hoja de ruta, las instituciones buscan aportar insumos sobre el futuro de la educación superior en Colombia y a la “construcción de políticas públicas que permitan preparar al país para los desafíos tecnológicos y económicos de los próximos años”.

