Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche es uno de los sorteos de azar más seguidos en Antioquia. Cada día, cientos de jugadores esperan conocer el resultado oficial del Paisita Noche para verificar si su número coincide con el ganador. Además, al realizarse diariamente, los resultados se actualizan con frecuencia, lo que mantiene el interés de quienes participan en este popular juego de chance.

Los apostadores pueden revisar el número ganador poco después de finalizado el sorteo, ya sea en puntos autorizados o en plataformas digitales donde se publican los resultados oficiales.



Quinta balota: modalidad adicional desde 2025

A partir de 2025, el Chance Paisita Noche añadió una opción adicional llamada quinta balota, diseñada para quienes desean aumentar el valor del premio.

Esta modalidad es opcional y se activa cuando el jugador decide incluirla en su apuesta. Si logra acertar las cuatro cifras en el orden exacto, el premio puede ser mayor gracias a este complemento.

Aunque introduce una oportunidad extra de ganancia, la quinta balota no altera el funcionamiento tradicional del sorteo, por lo que las reglas básicas del juego se mantienen sin modificaciones.



Cómo se juega el Chance Paisita Noche

El mecanismo del Paisita Noche es fácil de entender. Los jugadores seleccionan un número y el premio se obtiene cuando este coincide con el resultado oficial del sorteo, respetando el orden de las cifras según la modalidad elegida.



Las apuestas pueden realizarse con montos que van desde $500 hasta $25.000, lo que permite que más personas participen en el juego.

Debido a que el sorteo se realiza todos los días, muchos jugadores consultan los resultados del chance Paisita Noche en línea minutos después de que se anuncia el número ganador.



Horarios del sorteo

Para quienes siguen este juego de azar, es importante tener presentes los horarios oficiales del sorteo:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios indican el momento en que se realiza el sorteo y cuando comienza la publicación del resultado del día.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

Una de las razones por las que el Chance Paisita sigue siendo tan popular es la variedad de modalidades disponibles para apostar. Entre las principales se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: ganar acertando las cuatro cifras exactamente en el mismo orden.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar la posición.

Tres cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en orden.

Combinado tres cifras: acertar las tres cifras en cualquier posición.

Dos cifras o pata: coincidir con las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: acertar solo la última cifra del resultado.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia de apuesta.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

El chance en línea en Colombia funciona bajo la regulación de Coljuegos, entidad encargada de vigilar los juegos de suerte y azar en el país.

Solo los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas digitales. Entre las plataformas habilitadas se encuentran:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

En estos portales, los usuarios pueden crear una cuenta, validar su identidad y recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias para realizar apuestas desde internet. Guardar el comprobante de la jugada es importante en caso de resultar ganador.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Las personas que obtengan un premio en el Paisita Noche deben presentar algunos documentos básicos para realizar el cobro:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia

Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales según el monto en UVT:



Menos de 48 UVT: solo documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: presentar certificación bancaria vigente con fecha no mayor a 30 días.

