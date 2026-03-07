En vivo
Metro de Bogotá: inicia proceso de precalificación internacional para Línea 2

Metro de Bogotá: inicia proceso de precalificación internacional para Línea 2

Las empresas interesadas podrán revisar la información y presentar su solicitud de precalificación hasta inicios de junio de 2026.

