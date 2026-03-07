Metro de Bogotá: inicia proceso de precalificación internacional para Línea 2

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que ya publicaron los documentos de precalificación de la licitación pública internacional para la construcción, operación y el mantenimiento de la Línea 2 del Metro de Bogotá, que conectará cuatro localidades de la ciudad, que son Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

Según el mandatario, las empresas alrededor del mundo podrán revisar la información y presentar su solicitud de precalificación hasta el 5 de junio de 2026.

“La línea 2 del Metro Bogotá da un paso muy importante. Ya están publicados los documentos de precalificación para que las empresas interesadas en participar en la licitación puedan conocerlos. Tienen esos documentos a disponibilidad”, aseguró el alcalde Galán en un video que publicó en su cuenta de X.

Las empresas que resulten precalificadas pasarán a la segunda fase de la licitación, en la que se presentarán las ofertas para adjudicar el contrato en el primer trimestre de 2027.



“Se va a construir con el seguimiento y el acompañamiento del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y CAF”, agregó.

La Línea 2 contará con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada. Esta es una línea de 15,5 kilómetros que beneficiará a 76 mil pasajeros por hora y sentido. Además, desde la Alcaldía aseguraron que este proyecto cuenta con una inversión de 34 billones de pesos garantizados con la nación y con el distrito para su financiación.

Finalmente, el alcalde aseguró que esta construcción estará acompañada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.