Concejo de Bogotá pide reabrir subcomisión de control tras licitación desierta de Línea 2 del Metro

Luego de que la Alcaldía de Bogotá confirmara que fue declarada desierta la licitación para la construcción de la Segunda Línea del Metro, durante una sesión de la Comisión de Hacienda del Concejo se propuso reabrir la subcomisión de Vigilancia y Control encargada de hacer seguimiento a la segunda parte de la obra más importante de la ciudad.

La solicitud fue presentada por el concejal Rubén Torrado, quien aseguró que la reapertura de este espacio es necesaria ante los constantes retrasos que ha enfrentado la segunda fase del Metro de Bogotá. Según Torrado, la ciudad no puede seguir aplazando un proyecto de esta magnitud por problemas de planeación y formulación.

"¿Fue mal estructurado el proyecto o por qué ninguna de las firmas que tenía intereses se presentó? ¿o la gente hoy no siente estabilidad jurídica en el proceso? esas son las preguntas que nos tenemos que hacer", aseguró el concejal e hizo un llamado a revisar cuáles fueron las condiciones que llevaron a que no se recibieron propuestas.

La iniciativa fue bien recibida por varios concejales y se dio luego de que el propio alcalde mayor confirmara que el proceso licitatorio quedó desierto, al no presentarse propuestas por parte de los consorcios habilitados y precalificados para participar en la convocatoria.



De acuerdo con lo expuesto por el concejal Torrado, la Segunda Línea del Metro representa una solución estructural para millones de ciudadanos, especialmente en las localidades de Suba y Engativá, zonas que enfrentan altos niveles de congestión y largos tiempos de desplazamiento. En ese sentido, advirtió que los retrasos no solo afectan la planeación de la ciudad, sino también la calidad de vida de sus habitantes.

“Esta segunda línea les va a solucionar la vida a millones de personas en Suba y Engativá. Bogotá no puede seguir perdiendo millonarios recursos en estudios y profesionales especializados, para que al final se declare un proceso desierto”, señaló el concejal.

Cabe mencionar que el cronograma inicial contemplaba que la adjudicación del contrato para construcción de la segunda línea se realizara en 2024, pero con el anuncio de una nueva licitación internacional, el proceso se aplazaría hasta el primer trimestre de 2027.

“Lo que pasó con la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá ya lo habíamos advertido varios concejales (...) serían ya tres años de retrasos”, aseguró Torrado..

En ese contexto, el concejal insistió en la necesidad de reactivar la subcomisión de Vigilancia y Control para que el Concejo pueda ejercer un seguimiento riguroso al proceso y revisar, entre otros aspectos, los recursos invertidos en la estructuración de la licitación que finalmente fue declarada desierta.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la falta de propuestas se produjo luego de que el grupo español Sacyr, único interesado en el proceso, enviara una comunicación retirando su propuesta.

El mandatario aseguró que, aunque la licitación fue declarada desierta, el proyecto de la Segunda Línea del Metro continúa y anunció que se abrirá una nueva licitación pública internacional en el mes de febrero. Según indicó, el proceso cuenta con el respaldo de la banca multilateral, los créditos necesarios y el soporte del convenio de cofinanciación.