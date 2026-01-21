En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Concejo de Bogotá pide reabrir subcomisión de control tras licitación desierta de Línea 2 del Metro

Concejo de Bogotá pide reabrir subcomisión de control tras licitación desierta de Línea 2 del Metro

Tras confirmarse que no hubo oferentes para la construcción de la Segunda Línea del Metro, en el Concejo de Bogotá se propuso reabrir una subcomisión de vigilancia para esclarecer qué falló en el proceso y evitar nuevos aplazamientos.

