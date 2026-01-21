“El proyecto está más maduro; permite eliminar riesgos”: Galán por nueva licitación del metro

Tras declararse desierta la licitación para la segunda línea del metro de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el proceso se reabrirá en el mes de febrero de 2025. Aunque esta decisión implica un retraso de aproximadamente un año en el cronograma de construcción, el mandatario distrital aseguró que el estado actual del proyecto ofrece mayores garantías para los inversionistas internacionales y para la ciudad.



Razones detrás de la licitación fallida

El proceso previo, estructurado durante la administración anterior bajo reglas de la banca multilateral, enfrentó diversos obstáculos que redujeron la pluralidad de oferentes. Inicialmente, se contaba con cuatro consorcios precalificados, pero dos firmas chinas fueron excluidas en octubre de 2024 tras un complejo proceso de resolución de conflictos de interés.

Posteriormente, el consorcio chino restante manifestó en octubre de 2025 que no presentaría propuesta debido a riesgos cambiarios detectados en su análisis. Esto dejó como único interesado al grupo español conformado por Sacyr, Acciona y CAF. Sin embargo, la reciente retirada de Acciona de dicho consorcio imposibilitó que el grupo presentara una propuesta formal, llevando finalmente a que la licitación se declarara desierta.



Un proyecto con mayor madurez técnica

A pesar del contratiempo, Galán se mostró optimista frente al nuevo proceso licitatorio, argumentando que el proyecto hoy cuenta con mucha más información técnica, jurídica y financiera que hace dos años. Durante la etapa anterior, la Empresa Metro atendió más de 3,310 observaciones y realizó 10 adendas a los pliegos, lo que ha permitido reducir incertidumbres.

“Hoy el proyecto está mucho más maduro que en la administración anterior”, afirmó el alcalde, destacando que esta maduración permite eliminar riesgos para quienes decidan participar. La reapertura en febrero permitirá que empresas de diversas regiones, como Asia (Japón, Corea), Europa, Norteamérica y Latinoamérica, que anteriormente no podían ingresar por el cierre de la etapa de precalificación, ahora presenten sus propuestas.



Mitigación de riesgos y blindaje financiero

Uno de los puntos clave discutidos fue el riesgo cambiario, factor citado por uno de los consorcios para retirarse. Galán explicó que el proyecto ya incluye un mecanismo de blindaje que contempla un dólar incluso por encima de los 7.000 pesos, una protección similar a la implementada en la primera línea del metro.

