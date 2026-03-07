Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su popularidad se debe a su atractivo plan de premios, a las diferentes modalidades de apuesta y a un sistema de pagos regulado que brinda confianza a los apostadores que revisan los resultados cada día.

Número ganador del Dorado Tarde hoy, sábado 7 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 7 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premio

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece. Estas opciones permiten a los jugadores elegir entre apuestas con premios más altos o jugadas más sencillas con mayores probabilidades de acierto.

De acuerdo con el plan oficial de pagos, por cada peso apostado los premios se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Gracias a estas modalidades, los jugadores pueden elegir entre apuestas con mayores premios potenciales o alternativas más simples con pagos proporcionales.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de ganar premios adicionales y hace el juego más atractivo para quienes buscan más oportunidades en una misma apuesta.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.



Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y realizar el pago de manera segura.

Con su estructura clara de premios, nuevas modalidades y un sistema de pago regulado, el chance Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos más importantes del país y uno de los más consultados por los apostadores que revisan los resultados todos los días.