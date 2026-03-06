Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 6 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su reconocimiento se debe a un plan de premios atractivo, varias modalidades de apuesta y un sistema de pagos regulado, factores que han fortalecido la confianza de quienes revisan diariamente los resultados con la esperanza de acertar el número ganador.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, viernes 6 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 6 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece. Estas opciones permiten a los participantes elegir cómo jugar según su presupuesto o estrategia, ya que el premio depende tanto del monto apostado como del tipo de acierto.

De acuerdo con el plan oficial de pagos, por cada peso apostado los premios se distribuyen de la siguiente forma:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Gracias a estas modalidades, los jugadores pueden optar por apuestas con premios más altos, aunque con menor probabilidad de acierto, o por jugadas más sencillas con pagos proporcionales.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de ganar premios adicionales y hace el juego más atractivo para quienes buscan más oportunidades en una misma apuesta.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para cobrar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse en puntos autorizados.



Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y realizar el pago de forma segura.

Con su estructura clara de premios, nuevas modalidades y un sistema de pago regulado, el chance Dorado Tarde continúa consolidándose como uno de los sorteos más importantes del país y uno de los más consultados por los apostadores que revisan los resultados todos los días.