Qatar Airways anuncia vuelos de repatriación a cinco destinos europeos, incluido Madrid

Qatar Airways anuncia vuelos de repatriación a cinco destinos europeos, incluido Madrid

Las repatriaciones desde Doha se producen después de que la Autoridad General de Aviación Civil de Catar anunciara la reapertura parcial de su espacio aéreo para vuelos de evacuación y de carga, en medio de la guerra que afecta a Oriente Medio.

avión de Qatar Airways.jpg
Avión de Qatar Airways.
Foto: Qatar Airways en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de mar, 2026

