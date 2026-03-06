Esto propone Katherine Miranda si da el salto al Senado: salud, empleo y control político

El 8 de marzo, millones de colombianos podrán votar para elegir la nueva conformación del Congreso de la República y los partidos que estarán presentes durante el próximo Gobierno. Sin embargo, algunos funcionarios esperan cambiar de puesto y piensan dejar atrás la Cámara de Representante para llegar al Senado.

Este ha sido el caso de la representante Katherine Miranda, quien presentó su candidatura para llegar al Senado de la República con el Partido Alianza Verde. Y en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que de ser elegida su propuesta estará enfocada en fortalecer el control político y promover reformas estructurales en temas clave como salud, empleo y política fiscal.

"Hemos hecho un trabajo juicioso, a conciencia, no nos hemos arrodillado a ningún Gobierno, entendiendo que el Congreso de la República es un órgano independiente que se tiene que mantener así, que los pesos y los contrapesos importan cuando uno quiere resguardar el concepto de la democracia y ese contrato social que a mi juicio es la Constitución Política", aseguró.

Katherine Miranda Foto: X Katherine Miranda

Las propuestas de Katherine Miranda en el Senado

De acuerdo con ella, a lo largo de su carrera legislativa ha sacado adelante más de 35 leyes, entre ellas iniciativas relacionadas con divorcio libre, imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, regulación del uso de la pólvora e incentivos para el primer empleo juvenil, por ende, "quiere seguir fortaleciendo el país con propuestas reales".



"Yo creo que sí hay que hacer una reforma a la salud, creo que es absolutamente importante. No la construí sola (la contra propuesta). Fue elaborada con médicos, enfermeras, personal de salud e incluso con EPS. Hay que recoger lo bueno que funciona y mejorarlo de cara a los pacientes", dijo.

Por otro lado, rechazó la Asamblea Nacional Constituyente que ha puesto sobre la mesa el presidente Gustavo Petro y recordó compromisos adquiridos durante la campaña presidencial, en donde él dijo y firmó sobre mármol que no lo haría.

"A mí me molesta profundamente que ahora se plantee una constituyente (...) Lo que le incomoda al presidente son los contrapesos y la separación de poderes. Una constituyente podría poner en riesgo las libertades y la democracia", señaló.

Por otro lado, dijo que el próximo Gobierno inevitablemente deberá impulsar una reforma tributaria, aunque advirtió que el debate debe centrarse en cómo diseñarla. La representante criticó lo que considera una fragilidad del empleo formal en Colombia, señalando que parte de la reducción del desempleo responde a actividades informales o de subsistencia.