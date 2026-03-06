En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Incautan más de $630 millones en efectivo en Bogotá que serían usados en delitos electorales

Incautan más de $630 millones en efectivo en Bogotá que serían usados en delitos electorales

Cerca de $3 mil millones han sido incautados en vías del país en lo corrido del 2026 y estarían ligados a presuntos delitos electorales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad