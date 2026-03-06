¿Hay ciclovía en Bogotá el 8 de marzo por elecciones? Alcaldía hizo anuncio importante

El próximo domingo 8 de marzo se abren los puestos de votación a nivel nacional donde los colombianos tendrán la oportunidad de elegir el Senado, Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas.

Más de 41 millones de colombianos estarán habilitados para votar por el candidato de su preferencia, de los cuales el 15% están en Bogotá. Dado a este evento electoral, muchas personas se hacen la pregunta si la tradicional ciclovía va a estar habilitada para el 8 de marzo.

La ciclovía de Bogotá habilita alrededor de 127 kilómetros de vías en los distintos corredores estrátegicos de la ciudad cada domingo. En sentido norte de la ciudad, se destacan rutas como la Avenida Boyacá, la Avenida Pepe Sierra, la Avenida Córdoba y la carrera Novena. En el centro de la ciudad, también se destacan los tramos de la carrera 50, la séptima sur y la calle 26, mientras que en el sur están incluidos los recorridos hacia Bosa, Soacha y Yomasa.



¿Habrá ciclovía el próximo domingo 8 de marzo?

La Alcaldía anunció que la tradicional ciclovía estará suspendida a raíz de la jornada electoral. Dentro de la medida también estarán incluidos los puntos de actividad física como Recreovías y los puntos de la Escuela de la Bici en toda la ciudad. Esto con la finalidad de garantizar la movilidad hacia los diferentes puestos de votación y mantener el orden público.

Este domingo 8 de marzo hacemos una pausa por la jornada electoral. 🗳️



Durante esta fecha no habrá servicio en los siguientes programas:



🚲 Ciclovía

🏋️‍♀️ Puntos de actividad física (Recreovías y Boxes de CrossHiit)

🚴‍♂️ Puntos itinerantes de la Escuela de la Bici



Agradecemos tu…

Hay que recordar que la ciclovía se reanudará el próximo domingo 15 de marzo de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.



Medida de ley seca para este fin de semana

Otras de las medidas adoptadas por la administración distrital está la restricción del consumo de bebidas embriagantes. La Alcaldía enfatizó que la ley seca empezará a las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo y se extenderá hasta las 12:00 p.m. del próximo lunes 9 de marzo.

