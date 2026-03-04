CNE responde a Petro por mesas de elecciones: Mañanas Blu, miércoles, 4 de marzo de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 4 de marzo de 2026:
- Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), habló de la petición del presidente Gustavo Petro de impugnar mesas para "más claridad" en las elecciones del 8 de marzo.
- Augusto Rodríguez, director de la UNP, se refirió del caso del escolta de secretario de Cámara que había sido detenido con dinero y publicidad política.
- Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, habló de si hay riesgo de desabastecimiento de agua.
- Eduard Soler Lecha, investigador experto en Oriente Medio del Cearc, analizó la guerra en Irán que desató los ataques el pasado sábado de Israel y Estados Unidos.
