CNE responde a Petro por mesas de elecciones: Mañanas Blu, miércoles, 4 de marzo de 2026

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) , habló de la petición del presidente Gustavo Petro de impugnar mesas para "más claridad" en las elecciones del 8 de marzo.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, se refirió del caso del escolta de secretario de Cámara que había sido detenido con dinero y publicidad política.

Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, habló de si hay riesgo de desabastecimiento de agua.

Eduard Soler Lecha, investigador experto en Oriente Medio del Cearc, analizó la guerra en Irán que desató los ataques el pasado sábado de Israel y Estados Unidos.

