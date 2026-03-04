Así lucirá el nuevo estadio El Campín de Bogotá: tecnología, capacidad y más

La espera terminó y, oficialmente, este miércoles, 4 de marzo, la Alcaldía de Bogotá y Sencia iniciaron la construcción del nuevo estadio El Campín el cual reemplazará al actual, según ellos, con tecnología al nivel de grandes escenarios en Europa y Sudámerica. Pusieron la primera piedra de un proyecto que deberá ser entregado a finales de 2027.

“Cuando llegamos, encontramos con que el proyecto tenía unos retos complejos. Se contemplaba construir el estadio en el mismo sitio donde está el actual y hacerlo de manera gradual. Eso realmente hacia muy difícil que este proyecto llegara a buen puerto por lo que implicaba para los equipos de fútbol y empresarios del espectáculo”, detalló el alcalde Galán.

El nuevo estadio tendrá una capacidad de 50.000 espectadores y será la nueva casa de Millonarios e Independiente Santa Fe. De acuerdo con la empresa encargada, tendrá tecnología de primer nivel y permitirá el uso del escenario para conciertos sin afectar la gramilla, un problema que se viene presentando con el actual.

“Hoy iniciamos estas labores cumpliendo estrictamente nuestro cronograma y reafirmando nuestro compromiso con la ciudad. No solo estamos construyendo el estadio más importante del país; estamos desarrollando uno de los ecosistemas de entretenimiento más relevantes de América Latina”, expresaron de Sencia.



Alcaldía de Bogotá inaugura construcción de nuevo estadio El Campín // Foto: Sencia / Alcaldía

Así será la tecnología del nuevo estadio El Campín

El objetivo, según el alcalde Carlos Fernando Galán, es que este escenario cumpla con todos los requisitos que una ciudad como Bogotá necesita para albergar el mejor fútbol, por eso, el nuevo estadio tendrá:



Ampliación a 50.000 espectadores.

Grama híbrida de última generación.

Cubierta retráctil.

Hotel.

Comercio.

Restaurantes.

“Vamos a tener por completo un nuevo estadio, con los mejores estándares mundiales para la experiencia de los usuarios. El corazón de esto ha sido el deporte y el fútbol, pero también será un centro de entretenimiento de talla mundial. Bogotá tendrá el mejor estadio de Latinoamérica. Es la apuesta que tenemos y para eso vamos a trabajar en llave entre Sencia, Alcaldía, IDRD y todos los equipos”, aseguró el alcalde.