La estrategia de Santa Fe para llenar El Campín durante los partidos de Copa Libertadores

Faltan pocos días para que Independiente Santa Fe conozca sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde hay ilusión por parte de las directivas e hinchas para realizar una destacada participación y avanzar a octavos de final, a propósito de los 85 años de fundación del club en 1941.

Por eso, el conjunto cardenal confirmó este lunes, 2 de marzo, una estrategia para que los aficionados acompañen masivamente al equipo durante los tres partidos que el club tendrá de local en el estadio El Campín y así obtener puntos claves para avanzar a la siguiente fase.

¿Cómo Santa Fe llenará El Campín?

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, detalló el lanzamiento de la nueva tarjeta de crédito con la que esperan que los hinchas puedan sacar a crédito los abonos de la Copa Libertadores 2026 y así tener más de 35.000 aficionados en El Campín en cada partido del torneo internacional.

"Ojalá podamos financiar 35.000 boletas, que es lo que necesitamos vender. Ojalá que sean todas. No nos va a quedar grande con esta facilidad llenar el estadio, que es lo que estamos buscando", dijo el dirigente ante los medios de comunicación.



En alianza con AV Villas y Mastercard, Santa Fe ahora tiene su nueva tarjeta de crédito para así acercarse aún más a los hinchas del primer campeón del fútbol colombiano. Esto, por supuesto, trae beneficios para los aficionados en diferentes categorías, por ejemplo:



Compra de abonos sin intereses para acompañar al equipo durante toda la temporada.

Dan 5 % de cashback en la Tienda Cardenal.

Acceso a las experiencias Aval.

Acumulación de puntos en el programa tuplús para redimirlos en dinero, artículos, entre otras opciones.

¿Cuándo será el sorteo de Libertadores?

Santa Fe conocerá sus rivales de la fase de grupos de la Copa Libertadores el jueves 19 de marzo, a las 6:00 de la tarde, hora colombiana, cuando la Conmebol realice el respectivo sorteo tras disputarse las rondas preliminares.

En ese sentido, el presidente Eduardo Méndez manifestó que le gustaría que el equipo enfrentará a clubes históricos como Flamengo o Boca Juniors.



Títulos de Santa Fe en su historia

El equipo cardenal, ha conquistado 22 títulos en sus 85 años de historia: 10 ligas, una Copa Sudamericana, la Copa Suruga Bank, 5 Superligas, 2 Copas Colombia y 3 ligas femeninas.