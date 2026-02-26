La carta irónica de Santa Fe tras el arbitraje ante Nacional: pide que los lleven al Mundial

Después del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional, disputado anoche y que terminó 2-1 a favor del equipo antioqueño, surgió una nueva polémica por una carta enviada por Luis Eduardo Méndez Bustos, presidente de Independiente Santa Fe, a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.



La carta de Santa Fe sobre los árbitros

Se trata de una comunicación en la que Santa Fe solicita que se remita “urgentemente a la FIFA y al señor Gianni Infantino el perfil del árbitro designado, al igual que la terna VAR” del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la quinta fecha de la Liga. El documento señala, en tono irónico, que estos jueces podrían ser tenidos en cuenta incluso “para dirigir la final” de la próxima Copa del Mundo.

Además, el club afirma que asume que “el VAR de ayer tendrá las mismas consecuencias que el VAR que participó en el partido Llaneros vs. Medellín”.

El texto también incluye un comentario sarcástico en el que se señala que, si estos árbitros son considerados para el Mundial, tendrían que ser citados con un mes de anticipación, lo que impediría que la Liga colombiana pudiera contar con ellos durante ese periodo.

La carta, que se ha vuelto viral y ha sido replicada por varias voces del fútbol colombiano, tiene un claro tono irónico. Luis Eduardo Méndez recurre a este recurso para expresar su inconformidad con el arbitraje del partido y manifestar su protesta ante la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.



El comunicado no menciona por nombre a los árbitros del encuentro, sino que se refiere de manera general al árbitro central y a la terna del VAR.

Santa Fe jugó por la quinta fecha de la Liga BetPlay ante Atlético Nacional en un partido que había sido aplazado. Actualmente, el equipo es duodécimo en la tabla de posiciones con diez puntos. Su próximo partido será el 5 de marzo frente a Deportes Tolima en Ibagué.