La carta irónica de Santa Fe tras el arbitraje ante Nacional: pide que los lleven al Mundial

La carta irónica de Santa Fe tras el arbitraje ante Nacional: pide que los lleven al Mundial

Tras la derrota 2-1 ante Nacional, Luis Eduardo Méndez envió una carta a la Comisión Arbitral cuestionando el arbitraje y pidiendo que el perfil del juez sea remitido a la FIFA.

