Mundo  / Famoso actor murió durante encuentro con hombre que conoció en una app de citas

Famoso actor murió durante encuentro con hombre que conoció en una app de citas

El actor había acordado encontrarse con un hombre para mantener intimidad; sin embargo, todo se salió de control. Autoridades ya revelaron la causa de su muerte.

