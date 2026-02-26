Famoso actor murió durante encuentro con hombre que conoció en una app de citas

La repentina muerte del actor británico Michael Barron, reconocido por su participación en la serie Hollyoaks, ha causado conmoción en el mundo del entretenimiento. El intérprete, de 38 años, falleció en la ciudad de Manchester durante un encuentro privado con un hombre al que había conocido días antes a través de la aplicación de citas Grindr.

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2025, cuando Barron acudió al apartamento de Josh Baxter, de 28 años, tras intercambiar numerosos mensajes. De acuerdo con lo expuesto en el proceso judicial, ambos habían sostenido conversaciones durante horas y finalmente acordaron reunirse en persona. Sin embargo, lo que comenzó como una cita terminó en un episodio fatal.

Según las conclusiones forenses presentadas ante el tribunal, el actor fue inmovilizado y sometido a presión en el cuello durante un período prolongado. Esta situación provocó una grave falta de oxígeno que derivó en un paro cardíaco. Los peritos determinaron que la causa de la muerte fue asfixia sostenida, agravada por las condiciones en las que se encontraba la víctima en ese momento.

Durante el juicio se reveló que el encuentro tuvo lugar entre las 7:00 y las 8:00 de la noche. Horas antes, ambos habían salido a comprar bebidas alcohólicas e intentaron conseguir sustancias psicoactivas. Posteriormente, ya en el apartamento, el actor quedó atado e inmovilizado en la cama.



Michael Barron y Josh Baxter. Foto: Redes sociales

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el comportamiento de Baxter tras notar que Barron no reaccionaba. En lugar de llamar inmediatamente a emergencias, el acusado realizó varias búsquedas en internet relacionadas con síntomas como el cambio de color en el rostro y la respiración. Solo más tarde decidió comunicarse con los servicios médicos, siguiendo instrucciones para realizar maniobras de reanimación que no tuvieron éxito.

La Fiscalía también expuso que, incluso después de notar que el actor estaba inconsciente, Baxter continuó utilizando su teléfono móvil para interactuar en la misma aplicación de citas. Además, solicitó comida a domicilio mientras Barron permanecía inmovilizado.

Durante su testimonio, el acusado aseguró que el encuentro había sido consensuado y que no tuvo intención de causar daño. Sin embargo, la jueza Tina Landale concluyó que Baxter era plenamente consciente de los riesgos asociados a sus acciones. En su decisión, la magistrada afirmó que el acusado ignoró señales evidentes de peligro y no asumió responsabilidad por lo ocurrido.

El caso ha generado un profundo impacto entre los seguidores del actor y en la industria televisiva británica, donde Barron era considerado un artista talentoso y en ascenso. Su fallecimiento también ha abierto un debate sobre la seguridad en encuentros acordados mediante aplicaciones y los límites de responsabilidad en situaciones consensuadas.

Familiares, colegas y fanáticos han expresado su dolor por la pérdida, recordando a Barron como un profesional comprometido y una figura querida dentro y fuera de los sets de grabación. Mientras tanto, el proceso judicial continúa marcando un precedente sobre las consecuencias legales de este tipo de situaciones.