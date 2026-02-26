En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hombre se tragó una esmeralda en Bogotá para poder robarsela: costaba millonada

Hombre se tragó una esmeralda en Bogotá para poder robarsela: costaba millonada

El hecho fue captado por una cámara de seguridad en donde el hombre buscó salir del establecimiento con la esmeralda en su interior.

Publicidad

Publicidad

Publicidad