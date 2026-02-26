Hombre se tragó una esmeralda en Bogotá para poder robarsela: costaba millonada

A través de redes sociales, se hizo viral un nuevo caso de hurto en Bogotá y, más allá del hecho, por la forma en que se hizo debido a que la persona tuvo que tragarse el objeto para poder sacarlo de un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad.

El robo ocurrió el pasado 17 de febrero en un local en la Plaza del Rosario en el centro de Bogotá, un hombre ingresó y se tragó una de las esmeraldas que estaban exhibas en ese momento, la cual estaba avaluada en un millón de pesos y que quedó grabado por una cámara de seguridad.

Inicialmente, la persona que grabó el video indicó que la joyaba costaba 45 millones de pesos, sin embargo, según reveló Noticias Caracol, la Policía Metropolitana de Bogotá descartó dicha información y confirmó su valor de un millón de pesos tras ser llevado a un CAI en la zona.

"Según el reporte de la institución, este caso ocurrió el día 17 de febrero. En efecto, la institución atendió el requerimiento ciudadano y precisó que la persona señalada habría ingresado a un establecimiento comercial y hurtado una joya avaluada en aproximadamente 1'000.000 de pesos", indicó el medio mencionado.



Al ser llevado al CAI, la Policía pudo confirmar que no llevaba ningún tipo de armas y que sí había hurtado dicha joya, sin embargo, no se confirmó si esta pudo ser recuperada del cuerpo de este hombre, pese a que han pasado varios días desde que se produjo este robo.

Cabe recordar que en esta zona de la capital del país se ha hecho muy famoso el comercio de esmeraldas y, por eso, se ha vuelto en punto estrátegico para comprar a buenos precios ejemplares de esta joya, aunque también como un objetivo para delincuentes hacer de las suyas en los establecimientos del sector.