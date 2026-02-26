Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Chocó dejó un abatido y un capturado

En el sector del 8, municipio de Carmen de Atrato, tropas del Batallón de Infantería N.° 12 Primero de Línea sostuvieron combates contra integrantes de la Subestructura Jader Benítez Pantoja San Juan del Clan del Golfo.

Según el reporte de las autoridades, tras el enfrentamiento, en el que fueron ubicados 15 hombres con igual número de armas, se produjo la captura de uno de los presuntos integrantes y la muerte de otro en desarrollo de las operaciones.

Asimismo, lograron la incautación de 12 proveedores, tres armas largas, entre ellas dos fusiles AK-47 y un fusil Galil AR, cuatro radios scanner, cuatro equipos de intendencia, dos chalecos con sus respectivas dotaciones, un radio base, una granada de mano, munición calibre 5.56 y 7.62, además de documentación considerada de importancia para la inteligencia militar.

"Con esta afectación a la amenaza Clan del Golfo sobre esta vía, protegemos de la extorsión a todos los transportadores y comerciantes del municipio de Carmen de Atrato, pero también a todas las empresas y buses que hacen los recorridos de Medellín a Quibdó y viceversa", manifestó el brigadier general William Caicedo, comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército.



El Ejército informó que enfermeros de combate brindaron atención médica al capturado, quien presentaba una herida por arma de fuego en una extremidad superior.

Tras el cese del combate, autoridades competentes y Policía Judicial realizaron los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo. Por lo pronto, las tropas continúan la ofensiva en la zona.