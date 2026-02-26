En vivo
Antioquia  / Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Chocó dejó un abatido y un capturado

Ofensiva del Ejército contra el Clan del Golfo en Chocó dejó un abatido y un capturado

Las autoridades indicaron que la subestructura extorsiona a conductores y finqueros de la vía al municipio de El Carmen de Atrato, donde se adelantó el operativo.

