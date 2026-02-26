Santa Fe exige explicaciones arbitrales: 26 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 26 de febrero de 2026:
- Polémica arbitral tras la derrota de Independiente Santa Fe ante Atlético Nacional por un gol anulado a Omar Fernández Frasica. El equipo bogotano envió una carta a la Federación Colombiana de Fútbol pidiendo explicaciones a la Comisión Arbitral.
- La Federación Colombiana de Fútbol sostuvo una reunión clave con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez para definir la conformación del comité ejecutivo que dirigirá el fútbol colombiano durante los próximos cuatro años.
- El colombiano Jhon Arias dejó buenas sensaciones en su reencuentro contra Fluminense, con 20 minutos destacados en su debut.
Escuche el programa completo aquí: