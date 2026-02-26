Santa Fe exige explicaciones arbitrales: 26 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 26 de febrero de 2026:



Polémica arbitral tras la derrota de Independiente Santa Fe ante Atlético Nacional por un gol anulado a Omar Fernández Frasica. El equipo bogotano envió una carta a la Federación Colombiana de Fútbol pidiendo explicaciones a la Comisión Arbitral.

La Federación Colombiana de Fútbol sostuvo una reunión clave con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez para definir la conformación del comité ejecutivo que dirigirá el fútbol colombiano durante los próximos cuatro años.

El colombiano Jhon Arias dejó buenas sensaciones en su reencuentro contra Fluminense, con 20 minutos destacados en su debut.

Escuche el programa completo aquí: