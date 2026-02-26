En vivo
Netflix se retira de la batalla por la compra de Warner tras la nueva oferta de Paramount

Netflix anunció que se retira de la puja por adquirir Warner Bros. Discovery luego de que la junta de WBD considerara superior la última oferta presentada por Paramount Skydance.

netflix.jpg
Netflix se retira de la puja por Warner Bros.
Fotos: tomadas de X.
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

