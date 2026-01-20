En vivo
Netflix presenta nueva oferta para comprar Warner Bros e intensifica disputa con Paramount

Según Netflix, esta propuesta permitirá agilizar el proceso de votación de los accionistas de Warner Bross y otorgar "mayor certeza" en la compañía.

Warner Bros vuelve a rechazar a Paramount y ratifica su preferencia por Netflix
Fotos: AFP
Por: BLU Radio y AFP
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

