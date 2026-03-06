En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ecuador y EE.UU. destruyen un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia

Ecuador y EE.UU. destruyen un campamento de grupo disidente de las FARC cerca de Colombia

La operación tuvo lugar en la amazónica provincia ecuatoriana de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, donde los militares ecuatorianos atacaron con información de inteligencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad