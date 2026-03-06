En vivo
MOE advierte que escrutinio podría tardar más por alto número de testigos electorales

MOE advierte que escrutinio podría tardar más por alto número de testigos electorales

Alejandra Barrios, directora de la entidad garante del proceso electoral, explicó que la duración del conteo dependerá en gran parte de las solicitudes que realicen los testigos durante la revisión de los votos.

