MOE advierte que escrutinio podría tardar más por alto número de testigos electorales

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió que el proceso de escrutinio en las elecciones podría tomar más tiempo de lo habitual debido al aumento significativo de testigos electorales en todo el país. Según explicó, el número de observadores designados por campañas y partidos es muy superior al registrado en procesos anteriores.

Durante una entrevista en el programa Recap Blu de Blu Radio, Barrios explicó que la duración del conteo dependerá en gran parte de las solicitudes que realicen los testigos durante la revisión de los votos. Este factor, dijo, podría ralentizar el proceso en algunos puestos de votación.

“El tiempo va a depender de los testigos electorales cuando empiecen el escrutinio”, afirmó Barrios. La directora de la MOE recordó que en las elecciones de hace cuatro años había cerca de 200.000 testigos, mientras que en el actual proceso la cifra supera el millón solo para el Congreso.

Según la experta en temas electorales, muchos de estos testigos han recibido la instrucción de estar atentos al conteo para pedir reconteos cuando consideren que hay inconsistencias. “Por eso podría tomar más tiempo del necesario el proceso”, señaló Barrios al referirse al impacto que esto podría tener en la velocidad del escrutinio.



La directora de la MOE también explicó en qué casos un testigo electoral puede presentar una reclamación durante el conteo de votos. Estas solicitudes deben estar sustentadas y seguir los procedimientos establecidos por las autoridades electorales.

“Normalmente se activa cuando no coincida número de personas con número de votos, cuando el jurado no muestra cada uno de los votos de manera adecuada y cuando no coincide o se tiene dudas al número que se escribe en el formulario E-14”, detalló Barrios.

Asimismo, subrayó que las reclamaciones deben presentarse mediante un formato específico y con razones claras. “Uno no puede hacer reclamaciones porque sí, siempre tiene que haber una razón”, explicó la directora de la MOE.

Publicidad

Barrios agregó que el reconteo de votos no puede realizarse de forma repetitiva sin justificación, ya que se trata de un procedimiento público y formal. Según indicó, cada solicitud queda registrada en actas junto con la reclamación del respectivo testigo electoral.

En la entrevista también alertó sobre posibles irregularidades relacionadas con presión laboral a votantes. Este tipo de situaciones, explicó, ya ha sido reportado por la MOE a las autoridades competentes.

“Nos llamó mucho la atención el caso de San José del Guaviare, también el departamento de La Guajira y San José de Aguadas en Caldas, donde hay reportes relacionados con presión”, afirmó Barrios, quien añadió que estos hechos hacen parte de los reportes de delitos electorales.

Publicidad

Finalmente, la directora de la MOE se refirió a cambios en algunos puestos de votación debido a las condiciones climáticas. Según indicó, hasta mitad de semana se habían registrado varios traslados en el departamento de Córdoba.

“Hasta el miércoles llevábamos 19 puestos que se han movido en Córdoba, esperemos que no se superen los 25 puestos de votación que tengan que moverse por lluvias”, concluyó Barrios al referirse al impacto del invierno en la logística electoral.