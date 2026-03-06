Movilidad HOY viernes en Bogotá: lluvias afectan principales vías en la capital

La movilidad en varias vías de Bogotá se vio afectada en la tarde de este viernes, 6 de marzo, por cuenta de las fuertes lluvias que se presentaron en algunas localidades de la capital.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las lluvias más fuertes se registraron en las localidades de Engativá, Fontibón y Suba. Asimismo, las precipitaciones más leves o moderadas se presentaron en:



Usaquén

Suba

Engativá

Teusaquillo

Barrios Unidos

Fontibón

Kennedy

Puente Aranda

Rafael Uribe U.

Antonio Nariño

Tunjuelito

Bosa

🌧️ Así llegaron las lluvias de esta tarde por el occidente de Bogotá.



Seguimos vigilando las condiciones meteorológicas en la ciudad.



Recuerda: emergencias al 123🤳 pic.twitter.com/tBpBiiItGT — IDIGER (@IDIGER) March 6, 2026

Vías congestionadas:

Aplicaciones de movilidad reportan complicaciones en el tránsito de vehículos este viernes, más de lo habitual por ser hora pico, en principales vías:



Avenida Calle 80

Avenida 68

Carrera 30

Carrera séptima

Calle 72

@BogotaTransito

Por eso, se recomienda a los conductores ser precavidos al estar detrás del volante, reducir la velocidad, tener paciencia durante los trancones y llamar al 123 en caso de cualquier emergencia.

