Movilidad HOY viernes en Bogotá: lluvias afectan principales vías en la capital

La movilidad en varias vías de Bogotá se vio afectada en la tarde de este viernes, 6 de marzo, por cuenta de las fuertes lluvias que se presentaron en algunas localidades de la capital.
De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las lluvias más fuertes se registraron en las localidades de Engativá, Fontibón y Suba. Asimismo, las precipitaciones más leves o moderadas se presentaron en:
🌧️ Así llegaron las lluvias de esta tarde por el occidente de Bogotá.— IDIGER (@IDIGER) March 6, 2026
Seguimos vigilando las condiciones meteorológicas en la ciudad.
Recuerda: emergencias al 123🤳 pic.twitter.com/tBpBiiItGT
Aplicaciones de movilidad reportan complicaciones en el tránsito de vehículos este viernes, más de lo habitual por ser hora pico, en principales vías:
Por eso, se recomienda a los conductores ser precavidos al estar detrás del volante, reducir la velocidad, tener paciencia durante los trancones y llamar al 123 en caso de cualquier emergencia.