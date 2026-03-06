En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Movilidad HOY viernes en Bogotá: lluvias afectan principales vías en la capital

Movilidad HOY viernes en Bogotá: lluvias afectan principales vías en la capital

Un fuerte aguacero generó complicaciones en el regresos de los ciudadanos a sus hogares. Aquí los reportes oficiales de las autoridades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad