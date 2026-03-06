En vivo
Ante de su eutanasia, perrita fue despedida con serenata: este es el video

Ante de su eutanasia, perrita fue despedida con serenata: este es el video

Los mariachis le cantaron "Amor Eterno" mientras sus dueños la veían con amor y ella no entendía qué estaba sucediendo.

