Ante de su eutanasia, perrita fue despedida con serenata: este es el video

En redes sociales se hizo viral un video que conmovió a miles de personas en pocas horas. Fue a través de TikTok, un usuario compartió un momento íntimo que tuvo son su familia en donde en la noche tuvieron una serenata, sin embargo, muchos se sorprendieron al ver que era para su perrita, pero la razón terminó causando aún más impacto en los usuarios.

De acuerdo con esta persona, en familia tomaron la decisión de darle una serenata a Cattaleya, su perrita Golden Retriever, porque era momento de su eutanasia y querían despedirla con todo el amor del mundo. Por supuesto, la razón conmovió a miles de personas que enviaron todo su apoyo a este usuario en medio de su pérdida.

"Un día antes de decir adiós, le regalamos su propia serenata, te extraño mucho Cattaleya", fueron sus palabaras. Dicho video se popularizó por la inocencia de la perrita que, para ella, era otro momento más al lado de su familia sin saber lo que iba a pasar. Los mariachis le cantaron "Amor Eterna, la famosa canción de Juan Gabriel.

"Lamento tu perdida, un homenaje en vida muy lindo"; "Son los seres que más aman y los que menos viven, deberían ser eternos"; "Lo siento mucho por la pérdida de tu mascota. De verdad, debe ser muy difícil. En la Biblia no se dice con claridad si los perritos u otros animales van a volver a vivir después de esta vida"; "¿Qué es esto tan hermoso? Hasta el último día sintió todo el amor del mundo", fueron algunos comentarios que se generaron a partir de este momento.



Sin duda, este momento tan conmovedor quedará por siempre en esta familia. Algo que no es casualidad, según expertos y la Ciencia, debido a la profunda empatía y al vínculo emocional incondicional que se crea con ellos, viéndolos a menudo como seres vulnerables e inocentes, activa la necesidad del ser humano por protegerlo y de ahí se produce el amor hasta el punto de se convierten en miembros de las familias.