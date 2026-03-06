En vivo
Bogotá

Video: mujer intentó colarse en TransMilenio, insultó a guardia y recibiría sanción

En video quedó el momento en que una usuaria que intentó colarse insultó varias veces a los guardias de seguridad de la estación San Mateo.

