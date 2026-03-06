Video: mujer intentó colarse en TransMilenio, insultó a guardia y recibiría sanción

Los hechos ocurrieron en la estación de TransMilenio San Mateo, cuando una mujer vestida con ropa negra intentó pasar uno de los torniquetes de la estación sin pagar el pasaje.

Fue en ese momento cuando los guardias del sitio, al ver esta acción, le hicieron llamado de atención; la mujer señalada respondió con insultos porque simplemente no la dejaron colar.

En el video captado por testigos y usuarios de TransMilenio se ve que esta mujer, vestida con prendas negras, intentó ingresar al sistema sin pagar en dos ocasiones más, pero uno de los guardias le impide nuevamente el paso. Frases como “uniformada carechimba, babosa y basura” fueron utilizadas para insultar a la mujer vinculada a la empresa de vigilancia del sistema.

Por esto mismo, la empresa TransMilenio se pronunció sobre lo sucedido, señalando que ya están en investigación del caso para saber la identidad de la pasajera y establecer una sanción. Así mismo, retira que rechazan este tipo de hechos que afectan la tranquilidad de otros pasajeros del sistema.



“El Ente Gestor recuerda que el personal operativo en el Sistema brinda un servicio esencial para la ciudad y para los más de 4 millones de usuarios que moviliza el transporte público de Bogotá", concluyó TransMilenio.

Al finalizar este episodio de agresión verbal, en el video difundido, se ve cómo esta mujer no ingresa al sistema, al parecer, por no llevar la tarjeta de ingreso.