En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan hombre que atacaba buses de TransMilenio a piedra si pasajeros no le daban plata

Capturan hombre que atacaba buses de TransMilenio a piedra si pasajeros no le daban plata

El hombre pedía dinero dentro de los articulados de TransMilenio y, cuando los usuarios se negaban, abría las puertas del bus, se lanzaba a la vía y empezaba a romper los vidrios con piedras. Pasajeros denuncian que los ataques eran recurrentes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad