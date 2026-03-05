Capturan hombre que atacaba buses de TransMilenio a piedra si pasajeros no le daban plata

Un hombre señalado de atacar buses del sistema TransMilenio fue capturado por la Policía luego de protagonizar un nuevo episodio de violencia que dejó a un pasajero herido por esquirlas de vidrio.

Según denuncias de conductores y usuarios, el sujeto, un habitante de calle que ya era conocido en ese corredor del sistema, solía abordar los buses para pedir dinero. Sin embargo, no se trataba de una solicitud voluntaria, ya que cuando los pasajeros se negaban a darle plata, comenzaba a lanzar amenazas.

De acuerdo con los testimonios, el hombre abría las puertas del articulado, se lanzaba a la vía y luego empezaba a atacar el bus con piedras, rompiendo los vidrios y poniendo en riesgo a quienes viajaban dentro. En uno de los episodios, incluso habría amenazado a una niña que se encontraba entre los pasajeros.

En el más reciente ataque, un usuario terminó con heridas por esquirlas de vidrio tras la ruptura de varias ventanas del vehículo.



La Policía confirmó que el procedimiento ocurrió en la localidad de Teusaquillo, en la troncal de la Calle 26. Según explicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, uniformados realizaban labores de registro y control cuando recibieron el reporte de actos vandálicos contra un bus articulado.

“Un hombre que momentos antes solicitaba dinero en el interior del vehículo descendió del mismo y, ante la negativa de los usuarios, causó daño a siete ventanas del articulado”, explicó la oficial. Producto de estos hechos, uno de los pasajeros resultó lesionado por las esquirlas de vidrio que salieron tras el ataque.

Publicidad

La reacción inmediata de los uniformados permitió ubicar al hombre, quien fue señalado directamente por el conductor como el responsable de los daños. El capturado, de 27 años, fue dejado a disposición de las autoridades por el delito de daño en bien ajeno. La Policía también indicó que se trata de una persona reincidente en este tipo de conductas dentro del sistema de transporte.