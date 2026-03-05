Petro atribuye caída de utilidades de Ecopetrol al precio internacional del petróleo

El presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre la caída en las utilidades de Ecopetrol y aseguró que esta tendencia responde principalmente a factores externos, especialmente al comportamiento del precio internacional del petróleo.

A través de su cuenta en X, el mandatario sostuvo que, aunque las ganancias han disminuido desde 2022, según el, año en que alcanzaron su nivel más alto, las utilidades actuales siguen siendo superiores a las registradas durante el periodo comprendido entre 2015 y 2021. Según explicó, esto se debe al aumento en la extracción de crudo.

El mandatario también señaló que las utilidades de la petrolera están directamente relacionadas con el precio internacional del petróleo, que tuvo su pico en 2022 y posteriormente ha venido cayendo. En ese sentido, afirmó que eventuales tensiones internacionales, como las relacionadas con Irán, podrían generar incrementos temporales en el precio, aunque la tendencia posterior sería nuevamente a la baja.

Finalmente, reiteró su postura de que Ecopetrol debe avanzar en un proceso de transición energética, reduciendo la inversión en actividades fósiles y aumentando la destinada a energías limpias e insistió en que el Congreso debería permitir que la empresa participe en la generación de energía dentro del marco de las reformas que ha propuesto su Gobierno.



Cabe mencionar que ayer Ecopetrol presentó sus resultados financieros y operativos del cuarto trimestre de 2025 y el acumulado anual. Hubo utilidades por $9 billones, lo que representa una caída de 39,5%.