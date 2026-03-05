En vivo
América de Cali y Bucaramanga miden fuerzas por un cupo a Sudamericana

América de Cali y Bucaramanga miden fuerzas por un cupo a Sudamericana

David González destacó el buen momento que atraviesa el equipo vallecaucano, mientras que Leonel Álvarez aseguró que su grupo llega con ilusión y confianza en lograr la victoria.

