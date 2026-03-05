América de Cali y Bucaramanga miden fuerzas por un cupo a Sudamericana

Hoy se define el último cupo colombiano a la Copa Sudamericana. América de Cali enfrentará a Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero. Un partido decisivo entre dos equipos que también se juegan un alivio económico.

América de Cali viene jugando y obteniendo un rendimiento regular en la liga BetPlay, algo que le costaba bastante a los equipos de David González a principios de la liga. Por su parte, el equipo visitante quiere seguir teniendo protagonismo a nivel internacional. El año pasado el equipo leopardo compitió en Copa Libertadores y luego en Copa Sudamericana compitiendo de la mejor manera contra los más grandes, consiguiendo victorias importantes como la de Racing en el Cilindro.



David González demuestra seguridad para el enfrentamiento ante Bucaramanga

El técnico de América, David González, indicó en la previa que hay mucha confianza y señaló que saldrán a proponer desde el inicio del partido. "Definitivamente estamos en un en un buen momento un momento de confianza alta eso no no se puede traducir con estar tranquilo o pensar que ya el el eh el objetivo se va a cumplir sin haber luchado por él somos conscientes del partido que se viene de que enfrentamos a un muy buen equipo y saldremos a la cancha con la firme intención así como en los partidos anteriores de de ir hacia delante de crear opciones de gol y de ganar el partido para darle la alegría a la gente", comentó.

El equipo vallecaucano tiene un hombre fundamental en su nómina titular como lo es Yeison Guzmán, quien lleva ocho partidos jugados, 6 goles y una asistencia. El momento del jugador ilusiona al América con hacer un gran semestre y sin duda alguna será el líder de las ideas dentro del campo de juego.

Leonel Álvarez: "Es un partido donde no se te puede quedar nada"

El entrenador antioqueño habló sobre la naturaleza del compromiso, reiteró en varias ocasiones que no hay margen de error: "Es un partido que no hay un mañana". También enfatizó la necesidad de darlo todo en este encuentro único: "entregar todo no dejar nada para mañana porque es un solo partido".

Bucaramanga cuenta con una novedad es que podrá contar con Fabián Sambueza quien se encuentra suspendido en el fútbol colombiano con tres fechas.

Lista de convocados del América de Cali

📋 Los convocados por el profe David González para disputar la primera fase de la CONMEBOL Sudamericana ante Atlético Bucaramanga.⚽ pic.twitter.com/tO4m87zRwk — América de Cali (@AmericadeCali) March 5, 2026

Lista de convocados de Bucaramanga

Arqueros:

Aldair Quintana, Luis Vasquéz y Luis Matheus

Defensas:

Jéfferson Mena, Martín Rea, José García, Freddy Hinestroza, Israel Alba, Aldair Gutiérrez, Carlos Romaña y Carlos de las Salas.

Mediocampistas:

Gustavo Charrupí, Fábian Sambueza, Félix Charrupí, Leonardo Flores, Kevin Londoño, Jhon Freddy Salazar, Juan Camilo Mosquera y Emerson Batalla.

Delanteros:

Luciano Pons, Brandon Caicedo y Gleyfer Medina.