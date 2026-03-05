Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 5 de marzo de 2026

El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su popularidad se explica por la variedad de modalidades de juego, los montos accesibles para participar y un proceso claro y seguro para reclamar premios.



Número ganador del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 5 de marzo de 2026 es el 7872 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 7872

Dos últimas cifras: 72

Tres últimas cifras: 872

La quinta: 5

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos de este chance es la diversidad de formas de apostar. Cada modalidad ofrece diferentes probabilidades de ganar y distintos niveles de premios, lo que permite a los jugadores elegir la opción que mejor se ajuste a su estrategia.

Las principales modalidades disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a estas alternativas, el sorteo ofrece opciones tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren jugadas con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo de las apuestas es otro de los factores que mantiene la popularidad de este juego entre los apostadores. Los valores están diseñados para que personas con distintos presupuestos puedan participar.



Los montos permitidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango permite que cada jugador defina cuánto apostar según sus posibilidades y su estrategia.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro del premio.

Documentos obligatorios:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo se requiere el documento de identidad y el tiquete original.

solo se requiere el documento de identidad y el tiquete original. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se exige presentar una certificación bancaria vigente.

Con reglas claras para apostar y reclamar premios, el chance Chontico Día continúa siendo una de las opciones favoritas entre los jugadores del suroccidente colombiano, quienes revisan diariamente los resultados con la expectativa de acertar el número ganador.