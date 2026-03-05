En estado crítico policía herido en medio de un procedimiento de captura en Sabanagrande

En el Hospital Universidad del Norte de Soledad permanece bajo estado crítico el subintendente Sergio Estupiñán Delgado, quien fue herido de un disparo en la cabeza en medio de una revuelta generada por la comunidad que buscaba impedir que se llevaran detenidas a una pareja que había puesto resistencia a una requisa de rutina.

El lamentable caso ocurrió en el barrio Tiburón, de Sabanagrande. El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante de la Policía del Atlántico, indicó que la misma ciudadanía empezó a atacar a los uniformados con todo tipo de objetos, hasta que se escucharon varios disparos y uno de estos impactó al subintendente.

“Mientras nuestros uniformados realizaban un procedimiento rutinario de registro de personas, dos de estas personas incitan a la comunidad para que interpongan todos los recursos para no proceder en este caso y le lanzan todo tipo de objetos y se escucharon algunas detonaciones y lamentablemente en este procedimiento resulta herido uno de nuestros policías que en este momento se encuentra en estado crítico” detalló el coronel Sánchez.

En conjunto con el CTI de la Fiscalía y personal de inteligencia de la Policía se está adelantando una investigación para dar con los responsables de este ataque. Por el momento ya tienen en su poder algunos videos que la propia comunidad grabó al momento de los disturbios.



El coronel Sánchez indicó que la noche de los hechos los policías lograron conducir a la estación a una mujer.