Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Sociedad  / "Diversidad no representa limitación, sino fuente de fortaleza": Chechy Murillo, Mujer Cafam 2026

“Diversidad no representa limitación, sino fuente de fortaleza”: Chechy Murillo, Mujer Cafam 2026

La líder social antioqueña Cecilia “Chechy” Murillo fue elegida como la Mujer CAFAM 2026 en la edición 37 de este reconocimiento nacional, por su trabajo de inclusión y empoderamiento a través de la Fundación Moda y Flores. En la ceremonia también se entregaron menciones de honor a las representantes de Putumayo y La Guajira y se rindió un reconocimiento a Claudia Bahamón.

