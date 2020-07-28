Blu Radio Mujer Cafam
“Diversidad no representa limitación, sino fuente de fortaleza”: Chechy Murillo, Mujer Cafam 2026
La líder social antioqueña Cecilia “Chechy” Murillo fue elegida como la Mujer CAFAM 2026 en la edición 37 de este reconocimiento nacional, por su trabajo de inclusión y empoderamiento a través de la Fundación Moda y Flores. En la ceremonia también se entregaron menciones de honor a las representantes de Putumayo y La Guajira y se rindió un reconocimiento a Claudia Bahamón.
Luz Stella de los Ríos es premio Cafam a la mujer: "Transforma la educación rural en Risaralda"
Su programa educativo busca transformar con ciencia y tecnología la formación académica rural en Quinchía, Risaralda
Natalia Guío, oficial del Ejército, recibió reconocimiento en el Premio Mujer Cafam, ¿por qué?
La teniente Natalia Guío se consagró como ganadora en la categoría 'Gracias a Ella' en la edición número 35 del prestigioso Premio Cafam a la Mujer.
Nadia Sánchez, Mujer Cafam 2024 por su trabajo con niñas y jóvenes a través de la ciencia
Nadia Fernanda Sánchez es una mujer visionaria que hace ocho años creó la Fundación She Is para promover el empoderamiento de las niñas y jóvenes a través de la ciencia; la convocatoria está abierta actualmente.
“Los niños y adultos aprenden más cuando se divierten": ganadora del premio a la Mujer Cafam 2023
María Paula Ávila, ganadora del premio a la Mujer Cafam 2023, habló en El Radar sobre la labor de la fundación Prema.
¿Qué hace la Fundación Prema y que es dirigida por María Paula Ávila, Mujer Cafam 2023?
Señaló que a través del juego han encontrado la manera para que se convierta en un papel crucial en el desarrollo de los niños.
María Paula Ávila es la nueva mujer Cafam 2023
La ganadora de este año fue Maria Paula Ávila Osorio, Mujer Cafam Nariño y creadora de la Fundación Prema.
"No se olviden de soñar": inspirador mensaje a niñas por parte de líder chocoana premiada por EEUU
La colombiana Josefina Klinger Zuñiga recibió el premio International Women of Courage que celebra las contribuciones y liderazgo de la mujer alrededor del mundo.
Ninguna mujer en un motel con alguien que pagó por ella puede sentirse empoderada: Mujer Cafam 2022
Claudia Yurley Quintero, elegida Mujer Cafam 2022, ha liderado la Función Empodérame con el fin de ayudar a cientos de mujeres a salir de la prostitución en Colombia.
Una luchadora contra la explotación sexual es la ganadora del Premio Cafam a la Mujer
Claudia Yurley Quintero es la Mujer Cafam 2022. En representación del Putumayo, con su fundación 'Empodérame', lucha contra la explotación sexual y la trata de personas.