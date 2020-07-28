En vivo
Blu Radio  / Mujer Cafam

Mujer Cafam

  • Chechy Murillo, Mujer Cafam 2026
    Chechy Murillo, Mujer Cafam 2026.
    Foto: Blu Radio
    Sociedad

    “Diversidad no representa limitación, sino fuente de fortaleza”: Chechy Murillo, Mujer Cafam 2026

    La líder social antioqueña Cecilia “Chechy” Murillo fue elegida como la Mujer CAFAM 2026 en la edición 37 de este reconocimiento nacional, por su trabajo de inclusión y empoderamiento a través de la Fundación Moda y Flores. En la ceremonia también se entregaron menciones de honor a las representantes de Putumayo y La Guajira y se rindió un reconocimiento a Claudia Bahamón.

  • Luz Stella de los Ríos, premio Cafam a la mujer
    Luz Stella de los Ríos, premio Cafam a la mujer.
    Foto: Suministrada
    Educación

    Luz Stella de los Ríos es premio Cafam a la mujer: "Transforma la educación rural en Risaralda"

    Su programa educativo busca transformar con ciencia y tecnología la formación académica rural en Quinchía, Risaralda

  • Natalia Guío.jpg
    Natalia Guío
    Foto: X @COL_EJERCITO
    Nación

    Natalia Guío, oficial del Ejército, recibió reconocimiento en el Premio Mujer Cafam, ¿por qué?

    La teniente Natalia Guío se consagró como ganadora en la categoría 'Gracias a Ella' en la edición número 35 del prestigioso Premio Cafam a la Mujer.

  • Nadia Fernanda Sánchez Gómez, Mujer Cafam 2024
    Nadia Fernanda Sánchez Gómez, Mujer Cafam 2024
    Foto: premiomujer.cafam.com.co
    Sociedad

    Nadia Sánchez, Mujer Cafam 2024 por su trabajo con niñas y jóvenes a través de la ciencia

    Nadia Fernanda Sánchez es una mujer visionaria que hace ocho años creó la Fundación She Is para promover el empoderamiento de las niñas y jóvenes a través de la ciencia; la convocatoria está abierta actualmente.

  • mujercafam.jpeg
    María Paula Ávila, Mujer Cafam 2023.
    Foto: Blu Radio.
    Sociedad

    “Los niños y adultos aprenden más cuando se divierten": ganadora del premio a la Mujer Cafam 2023

    María Paula Ávila, ganadora del premio a la Mujer Cafam 2023, habló en El Radar sobre la labor de la fundación Prema.

  • mujercafam.jpeg
    María Paula Ávila, Mujer Cafam 2023.
    Foto: Blu Radio.
    Nación

    ¿Qué hace la Fundación Prema y que es dirigida por María Paula Ávila, Mujer Cafam 2023?

    Señaló que a través del juego han encontrado la manera para que se convierta en un papel crucial en el desarrollo de los niños.

  • mujercafam.jpeg
    María Paula Ávila, Mujer Cafam 2023.
    Foto: Blu Radio.
    Mujer

    María Paula Ávila es la nueva mujer Cafam 2023

    La ganadora de este año fue Maria Paula Ávila Osorio, Mujer Cafam Nariño y creadora de la Fundación Prema.

  • josefina ganadora
    Josefina Klinger premiada por el departamento de Estado de EEUU
    Foto: cuenta de Twitter @JoseaMojicaP
    Mundo

    "No se olviden de soñar": inspirador mensaje a niñas por parte de líder chocoana premiada por EEUU

    La colombiana Josefina Klinger Zuñiga recibió el premio International Women of Courage que celebra las contribuciones y liderazgo de la mujer alrededor del mundo.

  • 345209_BLU Radio. Explotación sexual de niños / Foto YouTube: Pantallazo - Los Informantes de Caracol Televisión
    BLU Radio. Explotación sexual de niños.
    Foto YouTube: Pantallazo - Los Informantes de Caracol Televisión
    Nación

    Ninguna mujer en un motel con alguien que pagó por ella puede sentirse empoderada: Mujer Cafam 2022

    Claudia Yurley Quintero, elegida Mujer Cafam 2022, ha liderado la Función Empodérame con el fin de ayudar a cientos de mujeres a salir de la prostitución en Colombia.

  • cafam.PNG
    Claudia Yurley Quintero es la Mujer Cafam 2022.
    Nación

    Una luchadora contra la explotación sexual es la ganadora del Premio Cafam a la Mujer

    Claudia Yurley Quintero es la Mujer Cafam 2022. En representación del Putumayo, con su fundación 'Empodérame', lucha contra la explotación sexual y la trata de personas.

