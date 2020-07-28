La líder social antioqueña Cecilia “Chechy” Murillo fue elegida como la Mujer CAFAM 2026 en la edición 37 de este reconocimiento nacional, por su trabajo de inclusión y empoderamiento a través de la Fundación Moda y Flores. En la ceremonia también se entregaron menciones de honor a las representantes de Putumayo y La Guajira y se rindió un reconocimiento a Claudia Bahamón.