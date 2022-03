"No se olviden de soñar": inspirador mensaje a niñas por parte de líder chocoana premiada por EEUU

En una ceremonia virtual, el departamento de Estado de Estados Unidos galardonó a 12 mujeres con el premio mujeres de coraje, que a través de su trabajo con las comunidades y su visión de sociedad han generado aportes que protegen e impulsan los derechos humanos.

Este premio creado hace 16 años, fue entregado a la chocoana Josefina Klinger Zuñiga nacida en Nuquí, Chocó quien ha dedicado su vida a impulsar proyectos que resguarden la riqueza natural y cultural de la costa pacífica colombiana. Trabajo que en 2015 le mereció el galardón mujer Cafam, entre otros reconocimientos.

En esta versión del International Women of Courage, fue el embajador de Estados Unidos en Colombia Philip S. Goldberg el encargado de presentar en el evento a Josefina y explicar la importancia del trabajo de esta activista ambiental que ha empoderado desde hace más de 15 años a las comunidades afrocolombianas e indígenas de .

“Aunque el trabajo de Josefina inspira a muchos, también atrae constantes amenazas contra su vida por parte de narcotraficantes que luchan por controlar el territorio a lo largo de la costa del pacifico colombiano (…) A pesar del peligro persistente, la valentía y el compromiso de Josefina perduran. Ella es una inspiración para todos nosotros.” Dijo el diplomático en un video reproducido en la ceremonia.

El embajador Philip S. Goldberg también aprovechó para hablar de la paz en Colombia, aseguró que el pueblo colombiano solo podrá alcanzar una paz duradera a través de la dedicación de personas como Josefina. Dijo además que la embajada de Estados Unidos en Colombia está orgullosa de trabajar junto a defensores de derechos humanos y activistas ambientales mientras apoya la implementación de 2016.

En su discurso, Josefina Klinger Zuñiga vestida de amarillo, con un gesto cálido acompañado de una gran sonrisa, agradeció el galardón y aseguró que su mayor sueño es tocar almas.

“mi activismo es coger mi femenino, mi negrura, mi condición y convertirla en una oportunidad donde muchos seres de identifiquen. Este es un privilegio que te devuelve a veces la fe, la esperanza, porque los procesos no son lineales, tienen altibajos (…) Yo quiero que este premio inspire a las niñas, a las nuevas generaciones para que nunca se olviden de soñar, siempre me voy a acordar que yo no soñé en la infancia, yo no soñé en la adolescencia no tuve tiempo de soñar, pero que el día que soñé, mis sueños se hicieron realidad.” Agregó Josefina.

La ceremonia del premio que la ciudadana colombiana recibió junto a 11 mujeres este lunes, fue presidida por el secretario de Estado Antony Blinken y por la primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden. Los dos resaltaron la importancia de la voz de las mujeres para la existencia y fortalecimiento de una verdadera democracia.

