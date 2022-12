Josefina Klinger, Mujer Cafam 2015, le apuesta al ecoturismo en Nuquí-Chocó

Josefina Klinger Zúñiga es la Mujer Cafam 2015, invitada este sábado a En Blanco y Negro para hablar de su proyecto Mano Cambiada, una organización comunitaria que le apuesta al ecoturismo para el desarrollo sostenible del municipio de Nuquí, Chocó; y compartir experiencias como habitante del Pacífico.

“Nuquí es un territorio determinado por la selva y el agua. Tiene más de 45 kilómetros de playa. Tiene muchos ecosistemas. Tenemos un área especial que es el Parque Nacional Utría, donde hay una ensenada y es hábitat de las ballenas jorobadas. En el pacífico la economía de hombres y mujeres es multifuncional y complementaria”, informó.

Durante 25 años, Josefina ha trabajado por su tierra, defendiendo el Pacífico como un lugar imperdible para hacer turismo, pese a la pobreza o los problemas sociales presentes en esa región del país. Al respecto, comentó que desde su infancia estuvo influenciada por diversos pensamientos negativos sobre el hecho de haber nacido allí, que la hicieron marcharse a Antioquia para buscar una vida mejor.

“Escuché que por haber nacido en el pacífico soy producto de una relación amorosa extramatrimonial que en parte me dejó en ciertas desventaja. Me tenían destinada a oficios de menor clase, no podía asistir a los colegios más importantes, cosas de discriminación. Decían que los que se quedaban en Nuquí eran personas de tercera clase e iban a ser fracasadas”, manifestó.

A sus 25 años se separó estando en Antioquia. Con dos hijos comenzó a complicarse su situación económica por lo que se vio obligada a regresar a su tierra natal. Su vida cambió y con ella su autoestima y visión de mundo se volvieron positivos.

“Me voy centrando más en mí y me doy cuenta de qué estoy hecha. Decido que no voy a pasar todo el resto de mi vida capitalizándome económicamente cuando alrededor había tanta inequidad. Y empecé a descubrir que la inequidad que había era consecuencia de la forma en que pensábamos. Desde hace 25 años comencé un trabajo de crecimiento personal, pero poniendo todo lo que voy analizando al servicio de los demás”, aseguró.